Spiagge a misura di bambino, a Silvi e Montesilvano sventola la Bandiera Verde

Cerimonia internazionale di assegnazione delle Bandiere Verdi, il vessillo dei pediatri che riconosce la qualità di 'spiagge a misura di bambino', rispettando determinati parametri.

Vi hanno preso parte, a Praia a Mare, 142 località italiane e spagnole e, tra queste, Montesilvano e Silvi.

Note significative per l'ottenimento: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare. Per il riconoscimento i Comuni devono essere dotati di spiaggia sabbiosa, bassi fondali che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati e ampi tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle varie esigenze dei bambini.

A ritirare il riconoscimento per conto del Comune di Silvi c’era Beta Costantini, consigliere comunale e provinciale.

Per Montesilvano, che ha ricevuto la Bandiera Verde per il quinto anno consecutivo, c'erano il sindaco Ottavio De Martinis, il presidente del Consiglio Ernesto De Vincentiis e il consigliere comunale Adriano Tocco.