Il Leo Club Pescara celebra i 40 anni

Presso l’Hotel Esplanade e il ristorante “Le Terrazze - Roof Garden” la sera del 28 giugno il Leo Club Pescara ha celebrato la 40° Charter insieme alla 66ma Charter del suo club padrino, il Lions Club Pescara Host.

La serata si è svolta insieme all'annuale rito del passaggio del martelletto e delle cariche, affidando la Presidenza del Leo Club alla Dott.ssa Francesca Cupido e dei Lions al Dr. Enrico Bruno.

La costituzione del Club avvenne l'8 luglio 1979, durante la seconda presidenza di Guido Alberto Scoponi.

Naturalmente, come Club più longevo del Distretto 108 A (Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) il club di Pescara è un esempio di formazione dei giovani alla leadership nel rispetto degli scopi e dell’etica del Lionismo, sensibilizzando i coetanei ai problemi cittadini e contribuendo a un inserimento nella società.

La tradizione dei soci del Leo Club Pescara nel Distretto e a livello nazionale è storica e continua anche oggi, per mezzo di incarichi di prestigio e mostrando soprattutto di essere parte attiva e sempre presente in territorio provinciale e cittadino.

I services a favore della comunità sono molteplici, sia nel distretto sia in città, come la realizzazione di un campo polivalente presso il parco De Riseis in collaborazione con la Cooperativa Aurora, discese in piazza e incontri di stampo culturale, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza nell'ambito di un tema operativo nazionale (TON) alla scuola don Milani o a favore delle aree di interesse dell'associazione.

I soci del club per celebrare questa importante ricorrenza durante l'anno sociale appena iniziato sono intenzionati a mantenere viva la tradizione nel fare del bene con uno spirito di amicizia e cooperazione.