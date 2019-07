Pescara Primo Consiglio Comunale

Il 1° luglio in un’aula colma di tanti cittadini presenti al primo Consiglio Comunale di Pescara molto atteso dopo le votazioni del 26 maggio us.

Pubblico e consiglieri uniti, almeno per il momento, in questo caldo pomeriggio d’estate. Baci e abbracci come per il primo giorno di scuola. Quali saranno gli sviluppi si vedrà poi in seguito quando le varie forze si confronteranno. Molti ospiti vestiti a festa per festeggiare il proprio amico o congiunto diventato consigliere e come nella migliore tradizione estiva pescarese anche qualche uomo con infradito e bermuda marine.

Ad allietare l’inizio della seduta la musica di Morricone e l’Inno d’Italia con il tenore Nunzio Fassini accompagnato al piano Fidanza Daniela.

Dopo il giuramento del Sindaco Carlo Masci e la benedizione del frate Franco dell’ordine Minore il primo consiglio ha cominciato il suo iter con il discorso del sindaco.

Il primo cittadino, presentando i 4 assessori già nominati, Luigi Albore Mascia, Isabella Del Trecco, Alfredo Cremonese e Mariarita Paoni, ha chiarito per quale motivo non sono stati eletti tutti gli assessori previsti per la consiliatura. La legge impone una quota percentuale del 40 e 60 % per un equilibrio di genere, ma non ancora, data lo sbilanciamento verso la presenza maschile, sono stati trovati accordi per le donne da nominare.

Il discorso programmatico del Sindaco, presentato anche con una brochure donata ai preseti, è durato un’ora. Tanti i campi in cui la nuova amministrazione dovrà intervenire per dare a Pescara una nuova identità per rendere la città accogliente e vivibile sia dai residenti sia dai visitatori.

Dopo le dichiarazioni dei capigruppo, l’opposizione si è fatta sentire con un attacco da parte della consigliera di centro sinistra Marinella Sclocco e della consigliera Erika Alessandrini.

Eletto quale Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli. Alla votazione, per l’elezione del Presidente, non hanno partecipato i consiglieri del PD Marinella Sclocco e Giovanni Di Iacovo.

Vice Presidente del Consiglio Comunale è stato eletto Bernardino Fiorilli.

A seguito della nomina ad assessore di Albore Mascia e Albero Cremonese, sono subentrati come consiglieri Alessio Di Pasquale per Forza Italia e Zaira Zamparelli per Fratelli d’Italia.

I partiti in Consiglio e i loro rappresentati come capigruppo e vice sono:

Lega

Vincenzo D'Incecco;

Salvatore Di Pino.

Forza Italia

Roberto Renzetti;

Manuela Peschi.

Fratelli d'Italia

Zaira Zamparelli

Pd

Giacomo Cuzzi

Movimento 5 Stelle

Erika Alessandrini;

Paolo Sola.

Pescara Futura

Adamo Scurti

Per Slocco sindaco

Mirko Frattarelli

Per i candidati singoli ci saranno mono gruppi, ovvero:

Pescara Città Aperta

Giovanni Di Iacovo

Amare Pescara

Berardino Fiorilli

Faremo Grande Pescara

Carlo Costantini

Udc