LE BASI DELLA PSICOLOGIA DELLE POSSIBILITA'

Nei periodi in cui le cose non vanno proprio bene mi guardo un po’ intorno.

Ci sono delle possibilità che non sto valutando? Quali sono quelle da cogliere in questa fase?

Guardati intorno e pensa alla realtà in cui vivi oggi.

Non è nella realtà che scopri nuove possibilità.

Sono le possibilità che riconosci..

..a rivelare una nuova realtà.

Il punto è che nessuno può trovare o creare le possibilità nella tua situazione attuale.

Nessuno può farlo al posto tuo.

Ecco perché è così cruciale riconoscere la tua relazione con le possibilità attuali.

Dunque che relazione hai con le possibilità presenti nel mondo del lavoro, dei soldi, delle relazioni e in ogni altro dominio della tua vita?

Negli scorsi 25 anni di coaching mi sono reso conto che buona parte del successo dipende dalla relazione che abbiamo con le possibilità.

E proprio perché non ho avuto la fortuna di ricevere questo genere di educazione in famiglia, a scuola o nell’ambiente in cui ho vissuto da ragazzo, come succede a molti fra noi, ho dovuto farmi un’idea per conto mio.

Questo vuol dire che negli anni ho realizzato molte idee, molte delle quali non hanno funzionato, ma siccome ho insistito, alla fine ho imparato qualcosa.

Negli anni ho continuato a mettere alla prova questo approccio che hanno usato amici e clienti che operano in ambiti professionali molto diversi: Dal mondo dell'arte a quello del business, dallo sport al no profit, ma anche professionisti realizzati che volevano espandere i loro orizzonti o individui ossessionati da prestazioni superiori.

Quindi ho potuto incontrare esperti in molti settori, ho collaborato con loro e ho ricevuto incarichi che mi hanno fatto crescere e mi hanno portato a notare un fattore comune ad imprenditori di successo, atleti e professionisti in ogni campo.

E sono rimasto affascinato dal fattore comune in tutte queste storie di successo.

ECCO il denominatore: TUTTE queste persone avevano una mente pronta a trovare nuove possibilità.

Questa differenza sembra sottile.

Di fatto si tratta sempre di individui pronti nel trovare e creare le migliori possibilità.

T'interessa?

La novità della psicologia delle possibilità è che questa predisposizione mentale si può replicare grazie all'uso strategico delle 8 chiavi per far succedere le cose.

Vieni anche tu al prossimo incontro live.

--------------------------------------

* LE BASI DELLA

PSICOLOGIA DELLE POSSIBILITA' *

OTTO Chiavi per Far Succedere

le cose anche se non ci credi

(o non ti sembra possibile)

--------------------------------------

Quando: Giovedì 4 Luglio

Ore: 15.00 – 20.00

Dove: Hotel Villa Maria - Francavilla al Mare

SOLO 3 posti al 50% PIU' un BONUS

Spero di incontrarti personalmente.

P:S.: Prenota ora e assicurati il 50%.. ..SCRIVI alla segreteria dell'evento via Whatsapp 349 4978015