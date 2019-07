I sindaco De Martinis condanna l'insano gesto sul palazzo in viale Europa

Riguardo il palazzo imbrattato la notte scorsa in viale Europa il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis esprime dura condanna:

"Un episodio deplorevole per la città, che questa mattina si è svegliata trovando una delle situazioni più imbarazzanti e vergognose avvenute sul nostro territorio. La notte scorsa è stato compiuto un gesto perverso in pieno centro cittadino, un gesto che rasenta non solo l'immoralità, ma la follia e che oltre all'immagine indecorosa ha lasciato un fetore nauseabondo su tutta la via. Auspico indagini veloci da parte dei Carabinieri di Montesilvano, anche attraverso l'ausilio delle videocamere, per risalire al più presto all'autore dell'episodio insano".