La Oiko sbarca in Cina

La Oiko parla cinese. Dopo l’incontro in Cina nei giorni scorsi fra i rappresentanti Oiko e i vertici del brand asiatico, affidato all’agenzia di comunicazione pescarese il lancio internazionale della scarpa sportiva Peak Taichi, prodotta dal colosso cinese Peak Sport. L’agenzia con questa nuova sfida supera dunque i confini dell’Europa e si presenta al mercato mondiale con le sue strategie di comunicazione.



Da Quanzhou, dunque, sulla costa est cinese di fronte all’isola di Taiwan, ai mercati europei e americani, con una campagna prodotto che verrà distribuita in più di 113 nazioni.



Caratterizzata da un innovativo materiale tecnologico di derivazione militare, il P4u, la scarpa Taichi è in grado di modificare la composizione molecolare della suola adattandosi all’andatura di chi la indossa, offrendo così una straordinaria sensazione di comfort e performance. Alla Oiko quindi il compito di comunicare le peculiarità della scarpa già conosciutissima e utilizzata in Cina in ambito sportivo.



“Una nuova sfida per l’agenzia - commentato i soci Giancarlo Alfani e Giulio Vitale -. Ci posizioniamo così sul mercato internazionale, dando seguito ad un’attività di comunicazione in ambito sportivo, uno dei settori trainanti dell’agenzia”.



Oiko service è infatti agenzia leader nel campo del branding e marketing sportivo, collaborando dal 1999 con prestigiosi marchi e federazioni sportive internazionali come Fiba-Federazione internazionale del basket, Fim-Federazione internazionale motociclismo e Uipm-Federazione internazionale del pentathlon.



Oiko è inoltre organizzazione eventi, servizi di progettazione con sviluppo di loghi e identità visive, corporate identity, abbigliamento e branding, pianificazione marketing professionale, gestione delle piattaforme social.



Nella foto, Giulio Vitale (Oiko), Christin Wu (Ceo Peak international), Giancarlo Alfani (Oiko)