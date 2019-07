L'idea di Pignoli: fare i Consigli comunali nei quartieri

"È arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Perché l'emergenza ordine pubblico in città non può più essere ignorata e non può essere sottovalutata. Dire che va tutto bene, e che siamo nella media nazionale non risolve certo il problema. Il problema sicurezza esiste e bisogna affrontarlo. Per questo ho inviato proprio questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio Comunale, per chiedere di convocare Consigli comunali nei quartieri più a rischio della città, cosi come deciso per l'assise che si svolgerà in Piazza Santa Caterina da Siena nei prossimi giorni".

Così il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli che auspica una presa di posizione immediata del sindaco Carlo Masci e della maggioranza che, proprio in campagna elettorale, avevano indicato come prioritario per la città il problema sicurezza, anche alla luce degli ultimi gravi accadimenti.