Regata dei Gonfaloni, per la 25esima edizione arriva un contributo di 20mila euro

Grazie ad un emendamento presentato dal consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, la storica regata dei gonfaloni, la prestigiosa manifestazione sportiva che si svolge ogni anno a Pescara e che quest'anno celebra la 25 esima edizione, ha ottenuto un contributo di 20mila euro.

"Credo che mantenere vive le tradizioni e la cultura della nostra marineria sia fondamentale nell'ottica di fortificare le nostre radici e rivitalizzare il nostro comparto turistico – commenta Blasioli -. La storica competizione tra le marinerie della costa Adriatica e tirrenica, giunta alla 25esima edizione, vede da sempre affrontarsi a colpi di remi lungo il fiume tante squadre, provenienti da altrettante città d'Italia.

Negli anni passati, in occasione dell'evento, erano stati organizzati spettacoli e concerti.

Ma i fondi assegnati si sono via via ridotti, nel corso del tempo, il che ha imposto agli organizzatori un ridimensionamento delle manifestazioni correlate.

Grazie a questo finanziamento regionale, però, questa storica e bellissima tradizione pescarese, voluta dal compianto Giovanni Verzulli, presidente dell'Associazione Il Maestrale, che è stato l'anima di questa competizione per anni prima della sua prematura scomparsa, tornerà a brillare come merita.

Sono certo che, come sempre, anche quest'anno l'evento calamiterà l'attenzione di centinaia di cittadini che non hanno mai fatto mancare il proprio tifo e sostegno, e di moltissimi appassionati, rendendo il giusto tributo al nostro fiume, che spero possa essere vissuto sempre come nel giorno della gara, e alla nostra marineria".