Una nuova cultura d'impresa negli obiettivi di Confindustria, Boccia all'assemblea di Chieti-Pescara

Si è svolta martedì 9 luglio presso l’Aurum di Pescara l’Assemblea annuale dei soci di Confindustria Chieti Pescara, in seduta pubblica.

Il Presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca dopo aver tenuto la sua relazione ha dialogato con Alessio Lo Russo, Ceo di Roboze creando un intenso momento di confronto sui temi legati all’innovazione e alla digitalizzazione, una riflessione sui mutamenti e sulle trasformazioni che stanno investendo non solo il mondo dell'impresa, ma l'intero contesto politico e sociale.

"La nostra associazione - ha detto tra l'altro Pagliuca - è chiamata a fare cultura d’impresa, una nuova cultura d’impresa. Da rivoluzione analogica a rivoluzione digitale".

Tantissimi imprenditori, autorità e rappresentanti delle istituzioni che hanno affollato la sala D’Annunzio dove Roboze ha installato una delle stampanti 3D più precise al mondo, che propone soluzioni cruciali per settori come l’aerospazio, il motorsport e la difesa.

Ospite d’onore il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha concluso i lavori assembleari: “Confindustria - ha detto - ha una idea di società che mette al centro le persone. Da lì nascono le proposte economiche che portiamo alla politica. Una delle priorità per il Paese è passare dalla tattica alla visione: una dotazione infrastrutturale che colleghi i territori, includendo le persone, per ridurre i divari. Questo porterà l’Italia ad essere al Centro del Mediterraneo, e non la periferia dell’Europa".

Nell'allegato, in formato pdf, la relazione del presidente Pagliuca