Disastro malltempo a Pescara

Aggiornamento ore 16:35

Chiusa al traffico via Enzo Ferrari. Evitare di transitare in zona a causa dei rallentamenti. Lungomare all'altezza di via Cavour difficilmente percorribile a causa dell'acqua alra

Grandine grande come mele, vetri distrutti, alberi crollati sulle auto, strade e marciapiedi distrutti.

E' questo lo scenario di "guerra" che in questo momento c'è a Pescara dopo la grandinata e la pioggia con vento forte che si è abbattuta sulla città.

Al momento si contano circa 20 feriti finiti al Pronto Soccorso tra cui una donna incinta ferita alla testa.

I vetri del Comune si saeebbero rotti a causa della grandine.

Allagata anche l'atrio della Stazione Centrale.

Ai Colli via di Sotto, come spesso accade, si è trasformata in un fiume in piena che ha trasportato auto cassonetti e scooter.