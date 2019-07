Preso il giovane aggressore dell'uomo morto ieri pomeriggio in via della Pineta

Ha solo 20 anni il giovane che ieri pomeriggio durante una lite in via della Pineta a Pescara ha aggredito il 56enne Tiziano Paolucci morto in strada dopo i tentativi di rianimazione del medici del 118.

Il giovane, che era fuggito ed era diretto a casa nella zona collinare di Pescara sud, dopo pochi minuti è stato rintracciato dai carabinieri ed è stato portato in caserma ignaro della tragedia avvenuta in strada.

Il giovane è indagato a piede libero e ora, per capire eventuali accuse, bisognerà accertare le cause della morte che potrebbero essere dovute ai colpi ricevuti o a un malore dopo la lite.