FESTA DELLA TREBBIATURA A COLLECORVINO

Ritornano anche quest’anno a Collecorvino (PE) le manifestazioni folkloristiche per far rivivere i momenti legati alla raccolta del grano, alla trebbiatura ed alla degustazione di piatti tipici del passato.

La festa fa parte del calendario di eventi previsti per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova che, in quanto santo patrono degli animali da cortile e del raccolto agricolo, verrà elogiato con una sfilata di carri, motorizzati o trainati da animali, carichi di covoni di grano che, dopo aver sfilato per le vie cittadine, convoglieranno negli spazi adiacenti il convento di San Paterniano, adibiti ad aia, ove li attende l’antica macchina trebbiatrice per estrarre i preziosi chicchi. La vendita del raccolto permetterà di contribuire ai festeggiamenti in onore del santo che si svolgeranno la settimana successiva.

Immancabile il tanto atteso “pranzo della tresca” a cui tutti posso partecipare per degustare i piatti consumati dai contadini nella giornata della trebbiatura e naturalmente le tipiche “rimpizze”, il pane-dolce fatto in casa dalle massaie di un tempo che serviva a riempire lo stomaco dalla fatica dei campi, essendo molto sostanzioso e particolarmente gustoso se inzuppati nel fino.

Musica folk, gruppi di animazione, balli in piazza e stand gastronomici allieteranno le due giornate secondo il seguente calendario:

SABATO 13 :

ore 19:00 gonfiabili per bambini,

ore 21:00 balli in piazza con l’orchestra “Fabrizio e le magiche emozioni”;

Domenica 14 :

ore 09:00 inizio della trebbiatura,

ore 13:00 pranzo della “tresca” con la musica di Marco Petrucci e del gruppo Giovani Briganti ,

e del gruppo , ore 16:00 raduno dei carri addobbati con grano presso il campo sportivo e sfilata accompagnata dal gruppo folk “ I Maccabbarri ”,

”, ore 18:00 trebbiatura

ore 21:00 esibizione dell’orchestra “L’Angelo e i Birbanti”.

Info: 328 9105720

www.santantoniocollecorvino.com