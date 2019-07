Cambiano gli orari dell'isola pedonale estiva in via Cesare Battisti

L'isola pedonale estiva di via Cesare Battisti (tra via De Amicis e via Quarto dei Mille) rimarrà attiva fino al 6 ottobre, come previsto inizialmente, ma solamente dal mercoledì alla domenica dalle 18:30 alle 02:00 del giorno successivo.

La modifica è arrivata ieri con delibera della Giunta comunale per contemperare le esigenze di commercianti, residenti e uffici, nella zona di via Cesare Battisti.

La modifica, come sottolinea l'assessore Luigi Albore Mascia "tiene conto dei rilievi effettuati in questo primo periodo di attività, in cui è stato verificato come, nelle prime ore del pomeriggio, l'afflusso nei locali che dispongono di tavolini all'aperto sia relativamente basso, così come nelle ore serali per i primi giorni della settimana. In questo modo manifestiamo concretamente la volontà di venire incontro a tutti gli interessi di chi vive, lavora e opera in un'area che costituisce una ricchezza per la città".