Estrattore di succo: perché comprarne subito uno

In ogni cucina dovrebbe esserci un estrattore, un piccolo ma potente elettrodomestico che permette di ottenere ottimi succhi di frutta sani e senza conservanti artificiali, coloranti e zuccheri aggiunti. È un aiuto prezioso per mangiare più frutta e verdura ma anche erbe aromatiche e frutta secca. Un estrattore Kuvings b6000 è perfetto per ottenere diversi benefici, come quelli descritti di seguito

Mantiene intatti i nutrienti

L’estrazione a freddo è ideale per non alterare tutti i preziosi nutrienti della frutta & verdura. Sotto forma di succo, l’organismo è veramente facilitato nell’assorbimento dei preziosi nutrienti che non vanno così sprecati.

Mangiare grandi quantità di frutta e verdura non è sempre facile e la digestione può essere difficoltosa, ma non capita con i succhi preparati con l’estrattore. L’organismo fa il pieno di preziosi nutrienti e non scarta pressoché nulla.

Aiuta la perdita dei chili di troppo

Usare un estrattore è ormai consigliato da tutti i dietologi per rimettersi in forma. Infatti, i succhi riempiono lo stomaco e aiutano a stare a dieta. Chi deve perdere i chili di troppo dal giro vita, dai fianchi, dalle cosce etc. dovrebbe iniziare a preparare i succhi con l’estrattore.

I risultati non tardano ad arrivare grazie alla diminuzione delle porzioni dei pasti tradizionali, chi beve il succo prima dei pasti, infatti, poi mangia meno a tavola e riesce quindi a stare a dieta, perdere peso senza doversi sottoporre a tante rinunce.

Grande varietà nella dieta

Tantissime persone fanno fatica a consumare verdura in grande quantità e spesso capita che mangino sempre le solite due cose. Un po’ per ignoranza, un po’ per pigrizia e un po’ perché non si sa come cucinarle, tanta frutta e verdura ottima per la salute è ignorata e lasciata sugli scaffali del supermercato.

Per una dieta sana, è vitale favorire la varietà. L’estrattore di succo aiuta ad assumerne frutta e verdura diversa, facendo il pieno di nutrienti diversi molto utili all’organismo. Ogni vegetale ha i suoi vantaggi, infatti. L’estrazione consente un grande consumo di frutta e verdura, compresi quelli che di solito non si gradiscono.

Fare il carico di energie

I succhi preparati in casa aiutano a fare il carico di energie e non ci si sente più stanchi, spossati e sfiniti, ma pronti per affrontare la giornata al meglio.

Sostiene il sistema immunitario

L’uso dell’estrattore è ottimo per sostenere il sistema immunitario. Chi beve i succhi preparato in casa, riesce a resistere meglio alle patologie e agli attacchi dei virus, ammalandosi meno spesso.

Previene patologie degenerative

Secondo alcuni studi, usare un estrattore aiuta la prevenzione di alcune patologie degenerative come il morbo di Alzheimer. La grande varietà di frutta e verdura consumata favorisce l’assimilazione di nutrienti diversi e preziosi per il corpo che si rafforza e previene gli effetti dei radicali liberi.

Facilitare l’assunzione di grandi quantità di frutta e verdura

Secondo gli esperti, si dovrebbero mangiare almeno 5 porzioni di frutta e verdura diversa al giorno, non è per nulla facile mangiare così tanti tipi di frutta e verdura all’interno dei menù giornalieri, a meno che non si usi un estrattore di succo. L’estrattore è il modo più semplice e pratico per raggiungere questo importante obiettivo che aiuta il benessere.