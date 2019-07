Calcio a 5, premiato il gruppo della Polizia Municipale di Montesilvano

Ieri sera il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore comunale allo sport Alessandro Pompei hanno premiato la squadra e i tecnici della polizia muncipale, reduci dalla vittoria del campionato italiano. Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale Città di Montesilvano, ha conquistato lo scorso giugno il titolo italiano a Pizzo Calabro per la quarta volta, battendo il San Severo. Dopo l'ultimo successo ottenuto lo scorso gennaio con la conquista del prestigioso "Trofeo San Sebastiano 2019" è stata la protagoniste del campionato nazionale di calcio a 5 riservato alle Polizie Municipali d'Italia. Nella ventiduesima edizione del campionato A.S.P.M.I. (Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia) in programma dal 24 al 29 giugno il quinttetto, guidato da mister Roberto Marzoli, ha eliminato la rappresentativa di L'Aquila per 5-2, Bari per 4-3 e Palermo per 10-1. Approdata alle semifinali ha superato il Castellammare di Stabia per 4-1, conquistando quindi la finale contro il San Severo.Premiati il Migliori bomber del torneo Francesco Bonanni e Armando Fedele, quest'ultimo si è aggiudicato anche il titolo di miglior giocatore della finale. Un riconoscimento importante anche ad Alessandro Piscione, come miglior portiere e al tecnico Roberto Marzoli (nella foto) che grazie alla sua esperienza ha guidato il sodalizio verso la vittoria finale.