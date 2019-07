Caramanico Terme, avviati lavori riqualificazione plesso scolastico

Giunge a compimento l’iter dell’ennesima opera strategica fortemente voluta dalla Amministrazione Angelucci e finanziata con 300mila euro dalla passata Giunta regionale 2014-2019

«Esprimiamo la nostra massima soddisfazione per un ulteriore obiettivo centrato dall’Amministrazione di Simone Angelucci mantenendo l’impegno che come gruppo assumemmo agli inizi del secolo e che, con interventi graduali, riconsegna alla comunità lo storico edificio scolastico ormai definitivamente adeguato alle recenti direttive antisismiche».

Interviene così Mario Mazzocca, ex Sottosegretario in Regione e ora Capogruppo di "Uniti per Caramanico", che sottolinea come «la palestra, parte del complesso scolastico di Via D'Aquino edificato negli anni '60, sarà interamente demolita e ricostruita utilizzando le moderne tecnologie antisismiche, con una struttura mista di tipo cementizia armata nelle strutture verticali e in legno lamellare per il solaio di copertura. Era ormai chiusa da 3 anni, perché con ordinanza del 16 gennaio 2016, il Sindaco aveva ritenuto che non ci fossero più le condizioni di sicurezza per gli studenti e i cittadini che vi svolgevano attività sportive. Il finanziamento specific, con fondi del Piano Triennale dell'Edilizia Scolastica, ammonta a 200mila euro».

«Il Comune aveva predisposto un progetto di adeguamento antisismico - dichiara l’ex Assessore Comunale Rita Silvaggi, che ha curato tutte le fasi dell’iter - ma poi i terremoti di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017 avevano determinato un ulteriore aggravamento dello stato della struttura. Sono stati, dunque, effettuati nuovi sondaggi anche con tecniche di laboratorio e noi allora amministratori, unitamente agli uffici e ai tecnici incaricati, optammoo per una variante progettuale proponendo ai competenti uffici regionali la demolizione-ricostruzione dell'edificio. Così i fondi concessi dalla Regione saranno impiegati al meglio, garantendo la massima efficacia nel garantire gli utenti della palestra. I lavori, avviati in questi giorni, andranno avanti per tutta la stagione estiva».

«A questi lavori - commenta l’ex Sindaco Simone Angelucci - si aggiungono altri interventi per l'efficientamento energetico di tutto il plesso scolastico, seguiti dall'Ing. Domenico Parente, per un importo ulteriore di 100mila euro, che serviranno a garantire le migliori condizioni di isolamento, risparmio energetico e confort termico al plesso elementari-medie di Caramanico. Anche per questa opera, connotata da impegno fattivo e tenacia amministrativa, ringrazio tutti gli ex amministratori, in particolare Mario Mazzocca, che ebbe un'efficace ruolo di collegamento tra l'ente comunale e quello regionale».

«L’effettuazione di tali lavori - conclude Mazzocca -, resi possibili grazie ad un finanziamento complessivo di 300mila euro interamente concessi dalla passata amministrazione regionale di centro-sinistra, consentirà l’ormai prossima riapertura della palestra comunale. Un evento che è occasione di grande soddisfazione, tanto per noi amministratori per l’obiettivo raggiunto dopo il nostro solito massimo impegno profuso, quanto per i docenti dell'Istituto Comprensivo e per tutti i genitori, poiché i ragazzi potranno tornare a fare attività di educazione fisica in un ambiente rinnovato e sicuro, ma lo è oltremodo per l’intera Comunità, perché la palestra potrà essere messa a disposizione di tutte le associazioni sportive o delle iniziative private finalizzate a favorire la cultura dello sport e del benessere».