Danni maltempo a Pescara richiesti finora circa 65milioni di euro di risarcimenti

Ad oggi 6500 schede presentate dai cittadini .

Con questo post facebook l'Assessore Eugenio Seccia annuncia il numero di schede di risarcimento danni causa maltempo presentate fino ad oggi presso il Comune di Pescara.

Ogni domanda è di circa 10.000 euro quindi la stima è che il totale dei danni richiesti ammonti a 65.000.000 di euro.

Probabilmente, fa sapere Seccia in un'intervista a Rete 8, i danni alle auto non saranno inseriti in quanto ci sono casi più "urgenti". Chi è assicurato contro i danni non riceverà il rimborso che invece sarà disponibile a chi non è assicurato.

Ci sono ancora 2 giorni per presentare le domande il cui termine ultimo è il 26 luglio ore 12:00 (ecco come fare richiesta di risarcimento danni maltempo a Pescara)