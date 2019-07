Rifiuti abbandonati a Città Sant'Angelo, Fratelli d'Italia chiede le fototrappole

Da giorni su tutto il territorio angolano sono riversati vicino i cassonetti rifiuti di ogni tipo. Per ultimo segnaliamo D.da Cantine, via dell'Autostrada e Strada Comunale per Villa Cipressi.

Degrado e sporcizia che vengono alimentati da coloro che anziché smaltire preferiscono abbandonare il tutto.

Ogni volta che gli addetti della Linda puliscono tali aree puntualmente vengono riversati rifiuti di vario tipo.

A Città Sant’Angelo esiste il centro di raccolta rifiuti ( ECOCENTRO - c.da Piano di Sacco ) dove confluire il tutto e laddove un cittadino non ha la possibilità di trasportarla viene effettuato il ritiro a domicilio.

Fratelli d'Italia Città Sant'Angelo e Gioventù nazionale Città Sant'Angelo segnalano questi atti di inciviltà.

Per far si che il decoro della nostra cittadina sia sempre mantenuto ad un livello medio-alto proponiamo all’Amministrazione comunale di Città Sant’Angelo l’installazione di fototrappole o soluzioni alternative in modo da poter sanzionare i cittadini che non rispettano il decoro urbano