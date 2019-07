Manoppello, ecco il nuovo polo scolastico nel Centro Storico

"Il Sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, ha annunciato con profonda soddisfazione, in sede di Consiglio Comunale, che la Giunta Regionale dell'Abruzzo, nell'Aggiornamento del Piano Triennale 2018/2020 di edilizia scolastica regionale, ha approvato il finanziamento dei lavori di realizzazione per l'annualità 2019 della nuova sede dell'Istituto Comprensivo di Manoppello nell'area del Centro Storico, nella zona dove tuttora sorge l'edificio già sede dell'Istituto. Si prevede che, essendo stato approvato il progetto esecutivo, i lavori possano iniziare entro il 2019, per completarsi entro due anni. Il finanziamento dei lavori è di 3.200.000,00 Euro, ai quali si aggiungono 175.000,00 di compartecipazione comunale, per un totale di 3.375.000,00 di progetto.

"Ringrazio il Presidente della Regione, Marco Marsilio – afferma il primo cittadino – perché la collaborazione intrapresa con l'attuale amministrazione regionale ha dato i primi sostanziosi frutti. Un particolare ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, per il fattivo contributo e il grande interessamento che ha mostrato nei confronti della nostra Città, che ci porta oggi a dare una risposta qualificata alle esigenze scolastiche di questo comune con la realizzazione di un nuovo polo scolastico nel Centro Storico del paese".

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un plesso scolastico di 2 piani per una superficie totale lorda di 1.540 mq, composto da tre corpi: il corpo aule, dalla forma rettangolare, il corpo mensa ed aule polivalenti, dalla forma pressoché quadrata, ed il corpo scale ottagonale che collega i precedenti.

Il corpo aule ospiterà al piano terra le due sezioni della scuola dell'infanzia, con l'area per le attività libere ed i servizi ad essa dedicati, e la sezione della scuola secondaria di I° grado. Il corpo sarà completato dagli ambienti a servizio del personale docente e non docente. Al piano primo sarà presente la sezione della scuola primaria con relativi servizi e, separatamente, le stanze della segreteria e della presidenza.

Il corpo aule sarà in diretta connessione al piano terra con la palestra esistente tramite un percorso protetto chiuso alle intemperie e riscaldato: il plesso scolastico sarà quindi completato anche dalle strutture esistenti.

Il corpo mensa e le aule polivalenti presenteranno al piano terra la mensa che potrà ospitare oltre 120 posti, la cucina, con dispensa, lavanderia e servizi annessi; al piano primo saranno presenti due aule polivalenti accorpabili in un unico ambiente, l'aula della musica ed i servizi connessi.

Al centro si ergerà il corpo scale che consentirà sia la connessione tra i vari elementi del plesso scolastico, che con l'esterno. Il corpo scale accoglierà al suo interno anche lazona di accoglienza e l'atrio, diventando una vera e propria agorà della scuola. Inoltre, dal corpo scale si accederà alla copertura piana del corpo aule, destinato a supportare i pannelli fotovoltaici.

I tre corpi abbracceranno una "piazzetta" comune e la predisposizione delle aule consentirà un'illuminazione indiretta degli ambienti didattici da est ed ovest durante l'uso prevalente mattutino e pomeridiano, evitando fenomeni di abbagliamento e consentendo di ridurre al minimo la quantità di superficie da schermare.

"La filosofia progettuale – prosegue il Sindaco - in relazione alla previsione degli impianti ha come linee guida la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, il contenimento dei consumi e la riduzione dei costi di manutenzione. La produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sarà coerente con quanto indicato dalla normativa vigente, ciò consentirà il raggiungimento dei requisiti di classe "A4 N-ZEB" in materia di certificazione energetica dell'edificio".

La proposta progettuale prevede inoltre l'utilizzo di corpi illuminanti a LED nei corridoi, nelle aule polivalenti ed in tutte le aree esterne.

"Aspettavamo questa bella notizia – ha detto l'Assessore all'Istruzione Melania Palmisano –; è un altro grande obiettivo raggiunto dall'attuale amministrazione comunale, al quale seguiranno gli altri previsti nel nostro programma elettorale. L'opera che realizzeremo non sarà solo un insieme di aule, ma un polo scolastico moderno con strutture e servizi d'avanguardia che comprenderanno, tra l'altro, sale polivalenti e aree per attività volte all'insegnamento e all'esercitazione dell'uso delle moderne tecnologie".

L'approvazione del progetto esecutivo permetterà di ottenere nel minor tempo possibile le risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera."