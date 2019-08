Ventilatore con nebulizzatore per interni, quella piacevole sensazione di freschezza

D'estate, con le temperature che possono sfiorare anche i 40 gradi, l'uso del solo ventilatore per combattere l'afa non basta specie quando il caldo è umido. In queste situazioni la soluzione migliore è quella di installare negli ambienti domestici un buon impianto di climatizzazione, ma chiaramente ci sono dei costi non indifferenti da andare a sostenere.

I ventilatori con nebulizzatore, sono ideali per chi non ama l'aria condizionata

Una soluzione di compromesso, senza mai svenarsi, è rappresentata dall'acquisto di un ventilatore con nebulizzatore per interni di Fresconaturale.

Come ottima alternativa anche per chi non ama l'aria condizionata, grazie al binomio aria-acqua, il ventilatore con nebulizzatore per interni rinfresca infatti ancor di più gli ambienti grazie a quella sensazione di freschezza che viene offerta dagli spruzzi d'acqua nebulizzata, ovverosia ridotta in gocce che sono finissime.

Le caratteristiche di un ventilatore con nebulizzazione

Dotati di ruote, per essere così spostati ovunque negli ambienti domestici interni ed anche esterni come i balconi, le terrazze ed i giardini, i ventilatori con il nebulizzatore a vista sembrano dei ventilatori standard in quanto sono allo stesso modo dotati di pale. Ma quelli con il nebulizzatore hanno un ugello che, proprio davanti alle pale che girano, spruzza l'acqua che viene nebulizzata dopo essere stata prelevata da un'apposita vaschetta che, di volta in volta, dovrà essere di conseguenza riempita.

I migliori ventilatori con il nebulizzatore in commercio sono programmabili, hanno il telecomando per la gestione ed il controllo a distanza, ed hanno pure la funzione di accensione e di spegnimento automatico. I ventilatori con nebulizzatore più capienti, inoltre, assicurano giornalmente un'autonomia che può anche superare le 10 ore andando così a coprire, con una sola ricarica della vaschetta d'acqua, tutte le ore più calde.

Ventilatore con il nebulizzatore, dal risparmio energetico alla massima capienza e potenza

In commercio ci sono ventilatori con nebulizzatori per tutte le esigenze e per tutte le tasche, da quelli che sono a basso consumo energetico a quelli che spiccano per il design spettacolare, e passando per quelli che sono molto potenti e capienti, con vasca fino a 50 litri, che in genere si possono vedere in esercizi commerciali come i bar ed i ristoranti, e molto spesso pure nelle aree esterne e di passaggio degli stabilimenti balneari.

Basti pensare che i ventilatori con il nebulizzatore più potenti sono in grado di abbassare la temperatura percepita anche di ben otto gradi centigradi. Il che è una vera e propria manna dal cielo quando le temperature sono così alte che l'aria è irrespirabile.

Se il ventilatore con il nebulizzatore dovrà essere utilizzato solo o prevalentemente negli ambienti interni, allora si raccomanda di acquistare sempre quelli che, dotati di un sistema di nebulizzazione efficiente, producono aria e gocce d'acque finissime al punto che non si generano pozze a terra. In più, è bene che il sistema di ventilazione con nebulizzazione acquistato, per ogni esigenza, abbia pure almeno tre modalità di ventilazione e tre modalità di raffreddamento.