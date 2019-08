Ristrutturazioni future: farsi un’idea precisa del risultato con i configuratori online

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I vantaggi della modernità: il configuratore per scale

Nell’era più tecnologica che mai nessuno aveva potuto prevedere, i benefici delle trovate digitali sono numerosissimi.

Addirittura, possiamo oggi, comodamente restando a casa nostra, riuscire a farci un’idea concreta, visivamente documentata, di come potrà essere la nostra casa in fase di ristrutturazione.

Quante volte, in passato, ci si trovava a vedere un risultato inatteso, dopo mesi di sogni e progettazione di ogni dettaglio, sulla carta?

Oggi possiamo già sapere come sarà l’interno del nostro bilocale soppalcato, ad esempio, grazie al configuratore per scale facilmente utilizzabile on line .

Davvero un’esperienza inedita. Addio modellini e plastici che prendevano in conto solo il grosso di una struttura.

I dettagli, al giorno d’oggi, la fanno proprio da padroni. Si sa benissimo, oggi, che la scala imprimerà il carattere di un abitato e tutto l’arredamento potrebbe essere “stravolto”, o semplicemente dettato, da questa importantissima componente strutturale e di arredo.

La scala: vincolo o opportunità

La scala è, in un certo qual modo, vincolante da più punti di vista: spaziale, estetico, sentimentale.

Una scala svolge la funzione importantissima di consentire la transizione da un livello ad un altro: da una sfera temporale e funzionale, ad un’altra.

In secondo luogo, la scala si inserisce nel volume di un abitato usufruendo delle sue caratteristiche strutturali ed intervenendo su parte della fruibilità del volume stesso. Una scala ben progettata può potenziare gli spazi e le superfici a disposizione. Una scala male improvvisata, invece, potrebbe gravemente fagocitare spazio e potenziale abitativo.

Pensiamo, poi, al suo stile: arredi, suppellettili grosse e piccine dovranno uniformarvisi o, quanto meno, armonizzarsi con il tipo di gradino, ringhiera, passamano, …

Ecco perché è consigliato ricorrere al configuratore scale ed ambienti a chiunque stia programmando dei lavori consistenti dal punto di vista strutturale ed anche a chi voglia ottimizzare la destinazione d’uso di uno o più locali.

È importante poter giocare d’anticipo, per non avere brutte sorprese e poter invece selezionare in modo adeguato materiali e dettagli stilistici della propria scala.

Sappiamo che, durante l’attesa per la consegna di una casa, ci si lancia nella scelta di divani, tavoli, librerie, lampadari…e ciò sarà tanto più facile, quanto più si avrà già in partenza un’immagine visiva di come si presenterà l’ambiente, una volta dotato di scala rifinita.

Il configuratore di scale serve proprio a questo: a facilitare i percorsi di chi rifà e arreda un’abitazione oppure di coloro che costruiscono una struttura da zero.

Pre-vedere la propria casa

Il bello di ricorrere ad un configuratore di scale dal proprio PC o MAC sta proprio nel fatto di poter farsi un’idea preventiva di ciò che potrebbe diventare una zona in seguito alla ristrutturazione ed alla posa dei primi importanti elementi d’arredo, come una scala.

Una scala a giorno ha un impatto decisivo dentro casa. Si tratta di una struttura in grado di occupare una superficie, potenziando però la fruibilità volumetrica della relativa zona di interesse.

La scala a giorno potrà essere di impronta minimalista, inserita direttamente nel muro portante fin dalla costruzione di quest’ultimo. Oppure potrà pretenziosamente sistemarsi a centro stanza – come nel caso di una scala a chiocciola essenziale o baroccheggiante – per avere un diametro importante e decisamente protagonista.

Materiali, forme e finiture dei gradini, degli attacchi, delle alzate e del corrimano sono tutti analizzabili con cura, grazie all’uso di un configuratore di scala: è possibile tenere fissi degli elementi, facendone variare degli altri e visualizzare, in pochi click, diversi risultati ottenibili. Una vera manna dal cielo!