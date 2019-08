Traffico da bollini 'nero' e 'rosso', bilancio positivo per l'Anas

È positivo il bilancio del weekend di esodo estivo di questo primo fine settimana di agosto, contraddistinto da bollino nero nella giornata di sabato e rosso in quella di domenica, sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo FS Italiane). Nonostante l'aumento dei flussi di traffico, i disagi sono stati contenuti e non si sono registrate particolari criticità.

Nel pomeriggio di venerdì e per tutta la giornata di sabato si sono concentrate gran parte delle partenze dai grandi centri urbani verso le località turistiche.

Per quanto riguarda la giornata domenicale, la circolazione nel tardo pomeriggio e nelle ore serali è stata caratterizzata soprattutto dai rientri dal weekend. Per agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è stato in vigore fino alle 22.

Si ricorda che la mattinata di sabato prossimo, 10 agosto, è contraddistinta da bollino nero in previsione delle grandi partenze lungo gli itinerari delle vacanze.

Le informazioni sulla viabilità lungo la rete Anas sono disponibili nel sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientianas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019.