Si è spento ieri l'ex preside del Da Vinci Walfrido del Villano

Nella giornata di ieri, 5 agosto 2019, si è spento Walfrido del Villano ex professore e preside del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara.

Del Villano è stato preside del liceo pescarese per 22 anni dal 1986/1987 al 2007/2008.

Durante la sua presidenza il liceo ha raggiunto importanti risultati tanto da finire, nel 1996, tra i 10 migliori licei scientifici d'Italia.

Un ricordo del preside è stato pubblicato su Facebook da Nicola Maiale, ex rappresentante d'istituto nella seconda metà degli anni '90:

Ho appena appreso della scomparsa, avvenuta oggi, di Walfrido Del Villano, preside del Da Vinci durante i miei anni del liceo.

In quegli anni era la mia "controparte" per eccellenza, nel mio ruolo di rappresentante degli studenti per diversi mandati, ci siamo urlati addosso mille volte, quando gli occupavo la scuola o quando gli dichiaravo scioperi improvvisi, spesso chiedeva l'aiuto di mia madre sperando che potesse ricondurmi all'ordine e qualche volta il trucco gli riuscì pure.

Ma quando eravamo in consiglio mi ha sempre trattato alla pari, con la consapevolezza che il mio radicalismo adolescenziale era ben temperato dal mio riuscire sempre ed in ogni contesto a lavorare per il bene della nostra scuola.

Quella scuola che era stata progettata come un'assemblea greca, dove tutte le classi si affacciano sull'aula magna e che ha educato alla partecipazione generazioni di pescaresi.

Il suo insegnamento più grande, per quando mi riguarda, è che se vuoi rappresentare qualcuno devi essere inattaccabile in ciò che ti riguarda.

Grazie Walfrido, Wolf, di tutto.