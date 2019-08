Per le strade di Pescara nella Notte delle Stelle

Conferenza stampa, stamattina 6 agosto, presso la sala Giunta del Comune di Pescara per presentare la prima iniziativa pubblica collettiva dell’assessorato al commercio del Comune “La notte di San Lorenzo. Shopping sotto le stelle” che si terrà il 10 agosto fino alle ore 24:00.

Questa manifestazione ha la prerogativa di essere stata studiata e progettata a più mani con la fattiva collaborazione delle associazioni di categoria e soprattutto di agguerriti commercianti che l’hanno fortemente voluta.

L’assessore al commercio Alfredo Cremonese ha presentato l’iniziativa “orgogliosamente” in quanto in poco tempo si è riuscito ad organizzare un piano traffico, parcheggi gratis e tutto affinché “i nostri bellissimi negozi” possano essere visitati con comodità, tranquillità e sicurezza.

In strada ci saranno diverse attrazioni che saranno ospitate su tutto corso vittorio Emanuele che finalmente potrà essere goduto dai visitatori cosa, mai successa prima, nelle vecchie manifestazioni, dove tutto si concentrava solo in alcune strade del centro lasciando al buio e in solitudine tutte le altre.

Sul Corso dunque: 5 punti musicali, una scuola di ballo con le sue performance, artisti trampolieri, film di animazione, due aree con gonfiabili per il gioco dei bambini, una esposizione del gruppo dei motociclisti, il mercatino e punti di ristoro presso gli esercenti; in Corso Umberto la Scuola di Ballo Country, una band musicale, in via Firenze un DJ bar vintage, una Cover di Rino Gaetano Bar 118, un duo Miss Juliet e Manu Ryanna e Amy Whynhouse (tra via Firenze e via Roma) e Bluesinglifie Piano Bar con musica Pop; in via Roma via Nicola Fabrizi, vicino al negozio Dolci Sport e in prossimità di via Milano, musica Pop; via Nicola Fabrizi DJ set; via Treno duo musica Italiana ed infine in piazza Salotto area gioco per i bimbi con le fantastiche molle e area proiezione film di animazione.

“Vogliamo -ha detto Cremonese- che Pescara diventi quella che era un tempo, una città attrattiva dove tante le persone venivano da ogni parte per fare shopping in sicurezza e con accoglienza”.

Ringraziamenti sono andati da parte dell’assessore a Zaira Zamparelli novella figura politica, con una forte anima di commerciante, alle Associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato che hanno saputo lavorare insieme per l’organizzazione e la riuscita dell’evento, la Dirigente Maria Gabriella Pollio, la Presidente della Commissione Turismo e Grandi eventi Manuela Peschi ed il consigliere Cristian Orta.

Ma il grazie più grande e sentito è andato ai commercianti che avendo costituito informalmente, per l’occasione, un’associazione di fatto, si sono riuniti e prodigati coinvolgendo e convincendo i colleghi per la partecipazione ad un evento da loro stesso progettato e realizzato.

De Sanctis Vincenzina a nome della Confesercenti ha plaudito all’iniziativa ed ha ringraziato ufficialmente i commercianti.

Barbara Lunelli della Confartigianato ha voluto siglare l’evento come una manifestazione di successo anche per la organizzazione e l’ausilio dei commercianti.

Riccardo Padovano ha ringraziato i commercianti dicendo di sperare che questo avvenimento possa essere l’inizio di un percorso virtuale che porterà i visitatori a Pescara lavorando tutti insieme per il bene comune

I commercianti presenti alla conferenza stampa, ringraziando l'Assessore Cremonese ed in particolare Zaira Zamparelli, hanno voluto ufficialmente ringraziare Vincenzina De Sanctis, titolare della gioielleria di via Firenze, perchè si è resa promotrice per far sì che tutti i commercianti si unissero e collaborassero per la riuscita della manifestazione.