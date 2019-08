Salvini annulla 2 tappe in Abruzzo, sarà solo a Pescara

Oggi Matteo Salvini sarà in Abruzzo ma solo a Pescara alle ore 21:30 a piazza Primo Maggio.

Il vicepremier e Ministro degli interni infatti ha annullato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello si San Salvo Marina alle 17.

In vista dell'arrivo di Salvini è stata emanata un'ordinanza che dalle 16 di oggi fino alle 10 di domani istituisce il divieto di sosta e fermata nelle sequenti strade:

sulla lungomare nord dall’intersezione con Largo Mediterraneo fino a via De Amicis

su entrambi i lati di Via Mazzini, dall'incrocio con la Riviera fino a via Regione Elena

su entrambi i lato di via Regina Elena dall'incrocio con via Mazzini fino a via De Amicis

su entrambi i lati del lungomare Matteotti

a piazza Primo Maggio.

Dalle ore 16 alle ore 22 divieto di sosta e fermata su entrambi i lati del lungomare dall’ingresso dal Lido Alcyone per 50 metri a nord e 50 a sud.

Dalle ore 16 di oggi alle ore 3 di domani è stato istituito il divieto di sosta su:

entrambi i lati di via De Amicis nel tratto compreso tra via Regina Elena e il lungomare

su via Gramsci per i 150 metri dell’intersezione con piazza Primo Maggio.

Inoltre saranno rimossi i cassonetti dei rifiuti e saranno svuotati e sigillati i cestini porta rifiuti e le isole ecologiche.

Sarà anche vietato consumare, vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori di vetro e lattine e sarà vietato abbandonare questi contenitori in Largo Mediterraneo, per 100 metri sul Lungomare Matteotti, nel tratto di spiaggia libera a ridosso della Nave di Cascella