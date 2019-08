BIG MINDSET

Non è vero che l’ottimismo motiva le persone.

E’ quello che ci aspettiamo da un leader. Questo sì.

Ma l’ottimismo funziona solo quando capisci anche gli ostacoli

Il nocciolo è questo.

Nell’Arena si cade.

E se qualcuno ti dice che dal toro non si cade..

Non è così.

Entro 8 secondi si va giù.

Fortunatamente nella vita abbiamo più di 8 secondi per restare in sella.

Infatti se hai un progetto, un prodotto o vuoi solo andare oltre la linea del tuo orizzonte, sai che non è come cavalcare un toro impazzito.

Ma la tua priorità ha qualcosa in comune con un rodeo.

Puntare al "tutto e subito" non funziona.

Bisogna restare in sella per un bel po' -- o quanto basta per vincere.

Ora anche se la vita non è un rodeo, quasi mai i piani filano senza intoppi.

Questo vuol dire che devi mantenere i nervi saldi e restare flessibile se vuoi portare fino in fondo i tuoi piani o progetti.

Ad esempio anche nella promozione di un prodotto un imprenditore deve fare i conti con un mercato che scalcia quanto un toro.

Facci caso: Qualunque sia la tua priorità richiede che tu assuma il controllo delle tue emozioni.

Perciò è necessario un piano che protegge le tue buone intenzioni.

Un piano che ti protegge in modo da NON farti trascinare dalle circostanze.

In questo modo sei pronto ad affrontare le persone e gli eventi che non supportano i tuoi desideri.

Quante volte hai sentito dire:

“Stasera devo farlo anche se non mi va”..

“lo faccio ma so come andrà a finire..”

Oppure dopo un po’ che si insiste...

“Mi tocca fare tutto da solo..”

“Ho bisogno di qualcuno che sappia aiutarmi..”

“C’è sempre qualcosa che scalza le mie priorità..”

Il punto è che la vita è imprevedibile.

Sarebbe stupido pensare che si può domare la vita.

Quindi come in un rodeo quel che conta è non farsi buttare giù troppo presto da un toro selvaggio e imprevedibile.

Si vince solo se si resta saldi e flessibili.

Questo per dire che qualunque sia la tua priorità di oggi..

L’illusione delle vittorie facili non aiuta.

Ben vengano, ovviamente.

Ma sappiamo bene che un nuovo ostacolo può rimescolare le nostre carte e portarci a rinunciare.

E spesso succede ad un centimetro dal lieto fine. Dunque bisogna davvero mantenere i nervi saldi.

Allo stesso modo sappiamo anche che le cadute del passato hanno lasciato qualche segno.

Ecco perché è essenziale riconoscere la mentalità che NON ti fa vedere le possibilità già presenti nella tua situazione attuale.

E, anche se è vero che ci sono cose fuori dal tuo controllo, è altrettanto vero che in questo momento ci sono possibilità molto interessanti proprio nel campo disegnato dalla tua priorità attuale.

Riesci a vederle con lucidità o vince il ricordo di una vecchia caduta del passato? Vince la voglia di andare avanti o la sfiducia?

Pensa a questo.

Il fatto che qualcosa non è sotto il tuo controllo oggi NON significa che continuerà ad essere fuori dal tuo controllo anche domani.

Ecco perché è importante distinguere la perseveranza dalla testardaggine.

Ed ecco perché è così cruciale avere un piano che non nega il ruolo delle tue emozioni e della tua relazione con il futuro.

Ma c’è di più perché non c’è solo una psicologia che classifica le persone. C’è anche una psicologia che esplora il potere delle possibilità.

Attenzione: una possibilità futura non deve gonfiare la motivazione in modo artificiale. Questo è quello che succede ai testardi che si sfasciano la testa senza imparare nulla di nuovo.

Una possibilità che si sta formando nella tua mente, supportata da un piano che sfrutta al meglio le tue emozioni ti aiuta ad andare avanti – ostacolo dopo ostacolo -- finché non riesci nel tuo intento davanti agli occhi di tutti.

Come?

L’efficacia di questo sistema si basa su:

#. 1) l’Attrito Mentale che favorisce la scelta dei comportamenti che hanno il maggiore impatto sulla tua priorità;

#. 2) la scienza dei desideri che protegge la tua priorità dalle mille tentazioni e garantisce la persistenza del tuo desiderio più grande perché non si affida solo componente razionale.

#. 3) un modo di pensare che attiva tutto il corpo e sollecita l’emisfero destro del tuo cervello in modo da rendere più coinvolgente il rispetto della tua priorità.

Dunque non si tratta di fermarti a concepire i tuoi obiettivi.

Qui lo scopo è di far succedere le cose.

Infatti il vero scopo è arrivare fino in fondo anche quando l’ambiente circostante non supporta il tuo piano e/o i tuoi desideri.

Ed ecco la notizia migliore.

Questo sistema aiuta a persistere, senza indebolire il corpo e senza sforzare la mente.

La sostanza è che così come non esistono persone con una bassa o alta auto stima, non esistono nemmeno persone demotivate o con una motivazione forte o debole.

• Dipende come usi la mente.

• Dipende dal tuo focus mentale. Dunque..

• E’ solo una questione di focus.

Perché è la chiarezza del tuo focus che determina quello che fai o non fai.

Quindi una domanda legittima a questo punto è..

Si può imparare la grinta e la perseveranza?

La grande novità, grazie al contributo della psicologia delle possibilità, è l’uso deliberato dell’attrito mentale.

Infatti è l'uso sistematico dell’attrito mentale a dare solidità e fluidità al tuo piano.

ATTENZIONE. Non tutti i piani sono uguali.

Questo tipo di piano tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente in cui vivi e lavori.

Dunque non è un piano astratto.

Si sporca con la sabbia dell’arena in cui ti muovi ogni giorno.

E’ un modus operandi fatto per resistere nel bel mezzo di un rodeo.

Come è nato BIG MINDSET?

E’ un programma che in passato ho condiviso solo con i clienti del programma “LA VIA DELLA REMONTADA: Come fare in 90 giorni più di quello che altri fanno in un anno intero” che è un percorso – di coaching personalizzato per imprenditori (durata 90 giorni).

In seguito ho dedicato 11 mesi a rendere facile l’esecuzione di questo programma in modo che chiunque se ne possa servire in totale autonomia.

Durata del corso: 5 ore.

Questi contenuti non sono mai stati disponibili al pubblico in questo formato pronto per l’uso, ne qui, ne altrove.

Durante l'edizione estiva la CoachingX100 School offre un bonus del valore di 160 euro

In ogni caso, anche se questa opportunità dà la priorità a chi viene da fuori Abruzzo, resta comunque valida per i primi che prendono l’iniziativa. Dunque lo sconto del 50% dà la priorità a chi viene da fuori, NON l'esclusività. Privilegia i primi che prendono l’iniziativa .

COS’E’ B-I-G MINDSET

Lo strumento pratico di cui si serve questo approccio è un sistema operativo da usare per aumentare la sicurezza anche in situazioni di grande stress.

OBIETTIVO

Rendere immediatamente disponibile la forza necessaria ad assumere il controllo delle priorità personali in ogni circostanza.

BIG MINDSET

Perseverare e Vincere in Ambienti Ostili

Quando: Sabato 7 Settembre

Ore: 15.00 – 20.00

Dove: Hotel Villa Maria - Francavilla al Mare

*Il Bonus Extra che riceverai dopo l'iscrizione vale solo per i primi 10 iscritti*

IL CRITERIO È RIGOROSAMENTE CRONOLOGICO.

Sono ancora disponibili 7 posti

BONUS 1: LE BASI DELLA PSICOLOGIA DELLE POSSIBILITA'

I partecipanti a questa edizione riceveranno in omaggio il biglietto d'ingresso al corso sulla Psicologia delle Possibilità.

Obiettivo: GOVERNARE LA FORZA PER ASSUMERE IL CONTROLLO DELLE PRIORITA' PERSONALI - IN OGNI CIRCOSTANZA [ valore 160 eu.]

