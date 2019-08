Allo Spoltore Ensemble i calchi d'autore di Anna Seccia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tutto pronto per la 37^ edizione dello Spoltore Ensemble che non dimentica l’arte abruzzese non solo nei “grandi figli d’Abruzzo” ma anche di tanti altri nomi illustri della nostra regione.

Una su tutti Anna Seccia, originaria di Ortona (Ch), e fondatrice de “La Stanza del Colore” come opera d’arte interattiva che ha lo scopo di stimolare la creatività e la libera espressione del sentire attraverso il colore e il suono.

In questa edizione dello Spoltore Ensemble, Anna Seccia sarà presente con una mostra di calchi di mani e pance a piazza d’Albenzio cuore della manifestazione.

Continua dunque il binomio tra Spoltore e Anna Seccia visto che l’artista ha partecipato alla manifestazione organizzata dal Comune di Spoltore “SpeltArt” conclusasi il 10 agosto scorso.

“Emozionata e contenta di essere presente durante lo Spoltore Ensemble – dichiara Anna Seccia - e di far conoscere la mia nuova arte di fermare il tempo, l’emozione. Un modo di fare arte che rientra nel mio percorso artistico di arte relazionale e partecipata e del quale mi sono davvero innamorata”.

I calchi d’autore, un modo nuovo e originale per rendere reali le emozioni, farle vivere per sempre.

E qual è il ricordo indelebile per una donna? I nove mesi di gravidanza. E i calchi in gesso di Anna Seccia, sono opere che permettono di immortalare per sempre quel preciso momento che merita di essere ricordato attraverso una scultura 3D che si potrà conservare e toccare con mano.

Non è la prima volta che l’artista abruzzese presenta i suoi calchi. Lo scorso 4 agosto, al Ferretti Village di Silvi si è svolta la manifestazione Happy Mammy Day, organizzata da Arte Kaleidos-Eventi di Simona De Lutiis, all’interno della quale Anna Seccia ha realizzato in diretta dei calchi su mamme in dolce attesa.

Un evento originale e unico che ha avuto un grande successo con un numero di presenze davvero inaspettato: “Giornata stupenda, coinvolgente; evento unico per le tante attività che hanno coinvolto le future mamme e bimbi fino ad un anno e soprattutto una grande emozione nel realizzare i calchi a donne in dolce attesa” le parole di Anna Seccia.

Appuntamento dunque dal 16 al 19 agosto dalle ore 20 alle ore 24 a piazza D’Albenzio nel locale “Combattenti e reduci” con le opere scultoree Anna Seccia.

Per informazioni visitare la pagina Facebook Anna Seccia Calchi d’Autore.