Padovano: il Jova Beach Party a Montesilvano è un'occasione da non perdere

“Una occasione che non possiamo perdere. Dopo lo stop di Vasto e i problemi sopraggiunti per Pescara, il Jova Party potrebbe svolgersi a Montesilvano, e questa sarebbe davvero una occasione imperdibile per la nostra regione, e per dimostrare di poter essere all’altezza di organizzare un simile evento”.

Così il presidente regionale della Sibbalneatori Riccardo Padovano che poi aggiunge:

“Siamo pronti a fare la nostra parte per poter collaborare allo svolgimento del concerto a Montesilvano. Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre strutture, le nostre competenze, e tutto il nostro lavoro, al fine di poter garantire questo appuntamento.

Noi vogliamo fortemente – ha spiegato Padovano – che l’evento si svolga in Abruzzo, e sarà come crediamo e ci auguriamo a Montesilvano, sin da ora siamo pronti a metterci al lavoro per poter collaborare fattivamente.

Facciamo il tifo per Montesilvano – ha concluso il presidente regionale dalla Sib – perche siamo più che mai convinti che questa possa davvero più che mai rappresentare una occasione che la nostra regione non può lasciarsi sfuggire, per chiudere così alla grande la stagione estiva”.