Piena solidarietà allo sPaz di Pescara: Dichiarazione di Giovanni Dursi contro le politiche securitarie del Governo che violano la Costituzione

L'11 Agosto scorso, lo sPaz di Pescara, un centro aggregativo giovanile, una realtà di condivisione e confronto di pensieri realizzata e gestita dai giovani, ha subito l’ennesimo attacco per la gestione dello spazio nel quartiere ad opera di ignoti: questa volta si tratta di qualche volantino, affisso di notte per Via del Circuito, che si apre con lo stesso slogan sbombolettato con mano tremante qualche mese fa su un muro, da parte di qualcuno che per l’occasione decise anche di rompere un paio di finestre a sassate.

È proprio vero che la libertà va conquistata e difesa ogni giorno e che il fascismo con i suoi seguaci è un pericolo costante dal quale dobbiamo difenderci e contro il quale non dobbiamo mai abbassare la guardia. Dobbiamo sempre ricordare quello che il fascismo è stato ... le vestigia inneggianti al duce ci preoccupano, anche perché ci sono partiti, o sedicenti tali, che inneggiano esplicitamente al fascismo ben ritrovandosi nella campagna di odio che si sta portando avanti nel Paese.

A titolo personale e riferendomi a tutt* le/gli iscritte/i di Coalizione civica per Pescara, esprimo pubblicamente piena e convinta solidarietà allo SPAZ auspicando si possa trovare terreno comune per iniziative volte all’inclusione sociale e per difendere spazi di agibilità democratica anche a Pescara, proseguendo sulla strada unitaria intrapresa in occasione della manifestazione del 25 Aprile e del recente ”Presidio per la libertà” - organizzati con l’ANPI - contro le politiche securitarie del Governo che violano la Costituzione, trovando una solida convergenza nell’impegno politico-sociale contro qualunque “autonomia differenziata”.

Prof. Giovanni Dursi

per Coalizione civica per Pescara