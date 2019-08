RIPA TEATINA: 2° EDIZIONE DEL “MONTEVERDI BRASS FESTIVAL”.

Dopo il grande successo dello scorso anno l’Associazione Culturale Musicale “C. Monteverdi” di Ripa Teatina è lieta di annunciare la seconda edizione del “Monteverdi Brass Festival”; un evento nato dalla volontà del Maestro Fausto Esposito, direttore artistico della Monteverdi, di mettere sul palco gruppi di giovani o artisti già noti, tutti con la grande passione per la buona musica e la voglia di condividere momenti di vera emozione.

L’evento ha particolare risalto mediatico in quanto l’associazione “C. Monteverdi” è sempre presente e attiva sul territorio nazionale ed internazionale affinché la musica sia sempre più percepita anche dai non addetti ai lavori come strumento culturale fondamentale e indispensabile per la serena e civile convivenza tra gli uomini.

Nata nel 2000 con l’intento, attraverso molteplici attività e manifestazioni, di sensibilizzare il grande pubblico alla musica e alla cultura e stata insignita nel 2011 del titolo di “gruppo di musica patrimonio d’interesse comunale e nazionale” per iniziativa del Ministero dei Beni Culturali.

La kermesse si svolgerà nella piazzetta adiacente l’ex Convento (in caso di pioggia all’interno della chiesa ) con tre serate da non perdere:

Mercoledì 28 agosto

Ore 21:00

THE COMEBACK una promettente e divertente band composta da 5 teenagers di età compresa tra i 13 e i 14 anni. Il nome fa riferimento al loro repertorio di colonne sonore che ci porteranno indietro nel tempo fino agli anni '80-90, senza disdegnare pezzi della discografia mondiale

L'originale gruppo composto da ottoni , chitarra elettrica ,clarinetto e batteria sotto la direzione artistica del Maestro Franco Celidonio ed inizierà il proprio concerto alle ore 21:00 del giorno 28 Agosto.

A seguire, alle ore 22:00 circa:

EAGLE BRASS QUINTET gruppo nato nel 2018 gli Eagle Brass Quintet rappresentano un quintetto di giovani e promettenti musicisti che alternano al repertorio classico ,ritmi pop e jazz .

Giovedì 29 agosto ore 21:00

CUNEMAN 5ET che con il loro progetto musicale si propone di rinnovare il rapporto tra composizione e improvvisazione, con forme innovative di scrittura e ponendo l’enfasi dell’interplay al centro dell’esecuzione. Il 29 dicembre 2018 il Cuneman 5et è stato ospite su Rai Radio 3 della trasmissione Piazza Verdi dove ha presentato il disco con una performance live in diretta nazionale.

Venerdì 30 agosto ore 21.00

GLI OTTONI DI CLAUDIO con il Tenore NUNZIO FAZZINI.

Consolidato gruppo nato in seno all’Associazione “C. Monteverdi” composto da un gruppo di musicisti “che non smettono mai di divertirsi” con la straordinaria presenza di un Tenore che non ha bisogno di presentazioni.

Tre serate, quattro concerti e tanta voglia di stare insieme nel segno della musica di qualità.

Vi aspettiamo numerosi anche perchè l’ingresso è gratuito. #atuttamusica