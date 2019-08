Jova Beach Party, entro domani partono i lavori per l'evento

Grande attesa in città per il Jova Beach Party in programma sabato 7 settembre a Montesilvano.

I lavori di sistemazione del palco, nel tratto di spiaggia da via Isonzo e via Marinelli, partiranno entro domani e consisteranno nel livellamento della sabbia, nella manutenzione della siepe e nella preparazione delle vie di esodo del concerto.

Gli interventi verranno eseguiti di notte per non interferire con la balneazione, fino al montaggio del palco che avverrà il 29 agosto, e sulla viabilità. Verranno impiegati due mezzi comunali sulla spiaggia e cinque uomini. Proprio sull'aspetto della viabilità sono in corso di definizione con la Questura di Pescara tutti gli aspetti tecnici dell'area e nei prossimi giorni saranno annunciati anche i dettagli su parcheggi e bus navetta. Gli stabilimenti dovranno togliere gli ombrelloni entro il 29 agosto, in particolare le concessioni di Bagni Bruno, Sabbia d'Oro e Hotel Prestige, che hanno ribadito la massima collaborazione anche nella riunione di questa mattina con il sindaco De Martinis e i dirigenti comunali. Infine sono stati completati gli iter autorizzativi di competenza comunale da inviare alle autorità marittime.

"Come da prescrizione dei comitati – spiega il sindaco De Martinis - stiamo portando avanti il lavoro per allestire l'area del concerto e assicureremo il necessario affinché tutto si svolga nel migliore dei modi in termini di viabilità e parcheggi. Le informazione più dettagliate, in accordo con la Questura, verranno fornite nei prossimi giorni. Ringrazio gli stabilimenti balneari, che stanno collaborando con grande disponibilità alla riuscita dell'evento".