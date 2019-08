“Una melodia per non dimentircare”, in ricordo delle vittime di tutti i terremoti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione ARGOS FORZE DI POLIZIA, con il patrocinio del Comune di Avezzano, ha organizzato il 23 Agosto alle ore 21:00, presso il castello Orsini-Colonna di Avezzano, la manifestazione “Una melodia per non dimenticare” in occasione dell’anniversario del terremoto di Amatrice.

L’evento, giunto alla 2° edizione, è nato per ricordare le vittime di tutti i terremoti italiani e come testimonianza per l’impegno profuso durante le emergenze da tutte le Armi.

Tra i patrocinanti della kermesse hanno spiccato le segreterie provinciali di Roma e Pescara del sindacato di Polizia CONSAP che tra gli altri non hanno escluso la candidatura della cittadina rivierasca di Montesilvano per la realizzazione della 3° edizione 2020, città che già dal triste evento del sisma di aquilano del 2009 è stata prontamente solidale per l’accoglienza degli sfollati.

La serata di Avezzano è stata aperta dal saluto dei presentatori e collaboratori dell’evento, Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli della Presidenza Nazionale di Argos.

Il folto pubblico ha poi assistito all’esibizione del Maestro Danilo Murzilli, ideatore e direttore artistico dell'evento, che con la sua fisarmonica ha toccato gli animi dei presenti durante l’esecuzione dell’inno nazionale.

Degni di nota i seguenti interventi:

Dott. Mauro Passerotti , Commissario prefettizio per la gestione del Comune avezzanese, che ha ringraziato l’organizzazione per l’operato, al fine di mantenere viva la memoria dei disastri tellurici. In collaborazione con i Dipartimento di Cultura dello stesso Comune ha realizzato una raffinata cartellina con le riproduzioni anastatiche delle copertine della Domenica del Corriere del 1915 inerenti il terremoto della Marsica;

Gianvincenzo Sforza con un discorso, particolarmente apprezzato dal pubblico, incentrato sulla rievocazione storica del terremoto della Marsica.

Particolari riconoscimenti con consegna di diplomi di merito quale “Ambasciatore delle Buone Azioni” sono stati consegnati, dall’associazione ARGOS, per le attività svolte a servizio della collettività, al Generale Carlo Cerrina (Comandante della legione Carabinieri Abruzzo e Molise), ai rappresentanti della Questura di L’Aquila, ai vertici provinciali della Guardia di Finanza, ed a Giannangeli del Commissariato di Avezzano.

Elogiata con un particolare encomio anche Maria Letizia Letta, quale Vice Presidente della Croce Rossa Italiana e d’Abruzzo.

Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale, all’esterno del castello, hanno esposto alcuni dei mezzi e delle auto in dotazione e la Polizia Stradale ha dato bella mostra di sé con la Lamborghini.

Tra i personaggi presenti ricordiamo Danilo MURZILLI quale direttore artistico, Roberto ZILLI e Vincenzo RUOCCO quali presentatori e gli artisti Nick LUCIANI, Sylvia PAGNI, Renzo RUGGIERI, Andrea DIGIACOMO, Nando PERSIA, Riccardo ANTONELLI, Claudio TORRES, Bruno SALVATORE.