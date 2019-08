Grazie Sindaco De Martinis

Pubblichiamo integralmente una lettera scritta da G. Di Giampietro presidente del comitato Saline.Marina.PP1 indirizzata al sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.

Montesilvano. Piazza Venezuela. La carrozzella del diversamente abile deve scendere nel prato per far passare la bambina e la sua famiglia a passeggio sul nuovo marciapiede largo circa 1 m. (foto in alto)



plan p.za Venezuela

Il nuovo marciapiede, e la sistemazione della piazza sono stati realizzati dalla nuova amministrazione, su progetto (deficitario) dell'ufficio tecnico comunale. Dal 1 Luglio l'associazione Saline.Marina.PP1 aveva segnalato, via pec, al sindaco la irregolarità del nuovo marciapiede, pagato con i soldi pubblici, che non ha i requisiti minimi di accessibilità pedonale (larghezza minima per un nuovo marciapiede m 1,50 (ex D.M 05-11-2001, sulle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade e loro componenti e L. 503/1996 sull'accessibilitá delle aree pubbliche).



plan spiaggia Jova b.p.

Dal 1 Luglio a fine Agosto il sindaco, presente ovunque a manifestazioni e conferenza stampa, non ha avuto il tempo di ascoltare chi parlava di problemi e proposte di soluzione per la città. Non ha tempo di ascoltare chi parla di riqualificazione del verde e gli chiede il bilancio del concerto di Jovanotti. Forse, ai cittadini attivi che fanno domande, preferisce gli elettori con il cappello in mano, a cui assicurare (come dicono i milanesi) "Ghe pensi mi" o "Non parlate al conducente".



nuovo ponte sul Saline

Grazie sindaco. Vorremmo chiederle anche del nuovo ponte sul Saline e se ha intenzione di ascoltare la nostra richiesta di riservarlo solo alle modalità sostenibili, trasporto pubblico, pedoni e biciclette, e di non inondarci il lungomare di macchine. Vorremmo sapere se ha intenzione di parlare con tutti i cittadini, anche quelli antipatici, o che propongono cose diverse, oppure se, per farci ascoltare, dobbiamo parlare con qualcun altro.

Spero che vorrà dare il segno di un cambiamento di stile nel rapporto con tutti i cittadini, perché tutti noi amiamo la nostra città e vorremmo, insieme, contribuire a migliorarla. Grazie sindaco.