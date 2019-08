Jova Beach Party, per Montesilvano i costi saranno quasi a zero

Avviati i lavori sul tratto di spiaggia tra via Isonzo e via Marinelli per il Jova Beach Party in programma il 7 settembre. Il tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in programma oggi pomeriggio, definirà la viabilità dei prossimi giorni. Solo dopo il tavolo tecnico il sindaco Ottavio De Martinis emanerà le ordinanze sulla praticabilità delle strade.

Sulle varie polemiche di questi giorni riguardanti le spese sostenute dal Comune, l'assessore Comardi smorza i toni. "In questi giorni rimbalzano sui social e in città cifre da capogiro che il Comune di Montesilvano dovrebbe sostenere per il concerto di Jovanotti – spiega l'assessore al Bilancio e alle Manifestazioni Debotah Comardi -. E' necessario fare delle precisazioni, tranquillizzando i cittadini e alcuni malpensanti. Gli interventi di livellamento della spiaggia ammontano a 10.000 euro, fondi stanziati prima dell'estate per il demanio, che non sono stati ancora utilizzati perché è in corso la stagione balneare, in questo caso i lavori sono stati anticipati per il concerto del 7 settembre. Il Comune dovrà farsi carico del piano di mobilità e sicurezza, stiamo parlando di cifre che si aggirano intorno ai 30.000 euro, somme che verranno coperte con entrate esterne derivanti dalle varie sponsorizzazioni e non dai bilanci comunali. Altri introiti entreranno dal piano parcheggi, in alcuni casi a pagamento, e dalle autorizzazioni di somministrazioni di cibi e bevande sul suolo pubblico. I capitoli di spesa delle entrate e delle uscite si equivarranno, andremo quindi a compensazione. Possiamo affermare tranquillamente che i costi da parte dell'amministrazione comunale saranno pari quasi a zero".