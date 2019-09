Il 25 maggio 2019 alle ore 03.00 AM Nepalesi l'alpinista himalaista e Guinness World Record Everest Phurba Tenzing Sherpa, con il suo team Dreamers Destination, ha portato a termine una missione storica per la quale tutti noi abruzzesi possiamo esserne riconoscenti e fieri: la Bandiera della Regione Abruzzo sventola a 8.848 mt sulla vetta della montagna più alta e più famosa al Mondo, l'Everest in Himalaya.



Un messaggio universale di fratellanza, di riconoscenza e di cooperazione internazionale che dura da 10 anni tra l'associazione Explora Nunaat International e la Dreamers Destination, e che apre le frontiere ad una nuova visione del territorio abruzzese nel mondo.



Per questo grande valore internazionale di cui può vantare l'Abruzzo, il 9 settembre 2019 alle ore 11.00 si terrà la Conferenza Stampa “Abruzzo in vetta al Mondo” presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo alla presenza di autorità del territorio regionale e personaggi illustri del mondo dell'alpinismo, quali: Marco Marsilio (Presidente della Regione Abruzzo), Lorenzo Sospiri (Presidente del Consiglio Regionale), Mauro Febbo (Assessore Regionale al Turismo), Piero Fioretti (Assessore Regionale alla Ricerca e Istruzione), Giuseppe Bellachioma (Onorevole alla Camera dei Deputati / Collegio Abruzzo), Carlo Masci (Sindaco di Pescara), Enrico Paolini (Presidente SAGA Aeroporto Internazionale d'Abruzzo), Tommaso Navarra (Presidente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga), Filippo Lucci (presidente Corecom Abruzzo), Gaetano Falcone (Presidente CAI Abruzzo), Davide Peluzzi (Presidente Associazione Explora Nunaat International), Giorgio Marinelli (Direttore Ass. Explora), Simona Cardinali (Ass. Explora) e Phurba Tenjing Sherpa (Guinness World Record Everest e Honorary Goodwill Ambassador of Nepal Tourism).

Gli interventi saranno moderati dalla presentatrice Lidia Di Blasio.



Nella conferenza stampa sarà presentata la prossima missione del team Explora “The Sky's Way to Sagarmatha / Everest”, con partenza il 19 ottobre 2019, che prevede la costruzione del Rifugio più alto d'Himalaya (a 5.800 mt) in sinergia tra Austria-Italia-Nepal e la realizzazione della Via Ferrata che metterà in sicurezza il secondo tratto per raggiungere il bivacco oggetto di interesse non solo alpinistico e umanitario, ma soprattutto di ricerca scientifica.



Infine sarà consegnata da parte del Presidente della Regione Abruzzo la lettera di encomio per l'eroica impresa a Phurba Tenjing Sherpa, Davide Peluzzi e al Team Explora Dreamers.



La scelta di realizzare la Conferenza Stampa nell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, fortemente voluta dall'Explora e dell'agenzia di Comunicazione JMOTION di Lidia Di Blasio e accolta positivamente dal suo Presidente Enrico Paolini, è nata con l'intento di veicolare il messaggio di incontro tra persone, luoghi e culture di tutto il Mondo. L'Aeroporto rappresenta il luogo di accesso, di arrivo e di partenza; un ponte che avvicina mondi lontani.



La stampa è invitata a partecipare.



Comunicato stampa redatto da Lidia Di Blasio



JMOTION

Agenzia di Comunicazione