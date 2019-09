Il Jova SEA Party sfuma!

Tutti noi diportisti del medio adriatico, quelli pronti a godersi la bellezza del mare, lo stavamo aspettando.

Il Jova Beach Party sarebbe stato per noi il Jova SEA Party e gratis. Avremmo guardato il concerto da un punto di osservazione privilegiato: il mare.

Tutto pronto. pizze, birra, snack, spumante. Siamo arrivati sul posto e la motovedetta della guardia costiera ci ha ricordato che non potevamo avvicinarci oltre le boe a ridosso degli scogli e di lasciare libero il canale destinato ai soccorso.

Ci siamo quindi ancorati a circa 300 metri dal palco. Si vedeva e si sentiva tutto benissimo ma il maltempo non ha tardato ad omaggiare l’autore della canzone Piove.

In poco tempo un temporale fittissimo con annessa tempesta di fulmini alle spalle in alto mare ha fatto ci ha fatto desistere.

Altro che Jova Sea Party, l’evento si è trasformato in Jova RAIN Party. E navigando verso casa nella pioggia non ci è rimastro altro da fare che cantare: piove, senti come piove, madonna come viene giu uhhh....