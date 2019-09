Oggi scioperano i tassisti dell'Aeroporto di Pescara

Nella giornata di oggi, lunedi 9 settembre 2019, i tassisti di Pescara aderenti al CoTaPe - UGL non forniranno servizi agli utenti dell'Aeroporto d'Abruzzo per dire NO e per protestare contro il decreto n° 55 del 9 Agosto 2019, che assegna ai tassisti di Chieti due stalli all'interno dell'Aeroporto, firmato dal Presidente della Giunta Regione Abruzzo Marco Marsilio.

"Quanto stabilito è una decisione non accettabile che mortifica i lavoratori del settore Taxi di Pescara e permette ai tassisti teatini di prendere clienti sul territorio comunale del capoluogo Adriatico violando le vigenti leggi", ha affermato Lovaglio Salvatore presidente dei tassisti pescaresi. "A seguire passeremo dalla protesta alle vie legali nelle sedi più opportune" ha concluso Lovaglio.