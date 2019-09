ZIG ZAG STRATEGY

Perché amiamo la semplicità della linea retta?

Siamo sedotti dall'immagine di una bella autostrada che collega il punto A al punto B, non è così?

Eppure sappiamo bene che quando si persegue un obiettivo c'è sempre qualche ostacolo.

L'esperienza c'insegna che esistono sia ostacoli esterni che interni e che queste piccole o grandi difficoltà possono far tremare la linea che congiunge "dove siamo" al punto in cui "vogliamo essere".

La sostanza è che se non sappiamo come affrontare le deviazioni finiamo per lasciare i progetti a metà. O, come spesso succede, restiamo bloccati a pochi centimetri dal traguardo finale.

Il peggio è che quelli che hanno più probabilità di restare delusi sono sopratutto quelli che restano concentrati SOLO sui loro obiettivi.

INFATTI buona parte dei fallimenti dei leader di oggi dipende da una concezione eccessivamente lineare degli obbiettivi e dal fatto che non sanno cosa fare per coinvolgere le persone necessarie a dare una svolta positiva alla loro causa.

Resta il fatto che persone, aziende e famiglie fanno già zig zag tutto il tempo perché il mondo di oggi rende sempre più difficile compiere passi lineari che conducono dal punto A al punto B.

Questo vuol dire che oggi abbiamo bisogno di comprendere meglio la realtà in cui viviamo in modo da diventare più bravi a fare zig zag.

Soprattutto nelle situazioni più caotiche abbiamo bisogno di:

1) smettere di prendere decisioni lineari che fanno crescere le difficoltà e..

2) imparare a coinvolgere le persone che invece di rappresentare un problema lungo il nostro percorso, possono diventare di supporto ( o inoffensive)

In questa MasterClass scoprirai come fare Zig Zag in modo da..

• Identificare i tuoi ‘momenti magici’

• Aumentare la sicurezza con cui prendi le tue decisioni

• Migliorare la tua comunicazione con gli altri rispettando i loro ritmi

• Diventare più convincente alternando le funzioni dell'emisfero sinistro a quelle dell'emisfero destro del cervello

• Aiutare gli altri a prendere le loro decisioni.

• Evitare di affrettare o rallentare chi ha tempi diversi dai tuoi.

T'interessa?

Prenota ora.

_____________________

ZIG ZAG STRATEGY

Perché non puoi più prendere decisioni lineari

______________________

Quando: 18 settembre 2019

Dove: AURUM - Pescara

Orario: 18.00 -- 19.45

Conduce: Maurizio Tucci

Il workshop è sponsorizzato

dalla CoachingX100 School

*Ingresso libero*

-- Il numero dei posti disponibili è limitato.

E' necessaria la prenotazione.

BLOCCA il tuo posto scrivendo alla segreteria dell'evento via Whatsapp e scrivi "1 posto per me - ZIG ZAG"

--> 349 4978015 <-- questo

recapito è solo per la prenotazione.

ATTENZIONE: eventuali cambiamenti di sede ed orari verranno comunicati SOLO a chi ha prenotato.