Il Comune di Pescara avvia una collaborazione con la Scuola di Cinema di Pescara

Creare un sistema per rilanciare la vocazione cinematografica della città di Pescara, anche inserendosi nella cornice creata dalla Regione Abruzzo per la Film Commission. La Commissione Grandi Eventi del Comune sta valutando una serie di azioni per far conoscere alla cittadinanza l'Ifa, la scuola di cinema di Pescara, che da dieci anni è attiva sul territorio ed è punto di riferimento, per la produzione e la formazione, a livello internazionale.

"Questa mattina - spiega la presidente della commissione Manuela Peschi - abbiamo ascoltato il direttore di Ifa, Cristian Di Felice, che ha tracciato un quadro delle iniziative in corso, dell'attività didattica, delle collaborazioni artistiche. Un grande contenitore che, fino ad oggi, si è sempre mantenuto in maniera autonoma e lavorando nei fatti per la città in due direzioni: facendo arrivare in città allievi che spesso poi restano, offrendo opportunità professionali e portando il nome di Pescara in produzioni e festival prestigiosi. Di fatto è una realtà già ben strutturata nell'industria cinematografica ed è questo che, come amministrazione, potrebbe interessarci".

Il punto di partenza è dare risalto a un'importante realtà cittadina, potendo contare sulla presenza di figure professionali, come registi e direttori della fotografia, di assoluto prestigio. L'idea è anche quella di inserire Pescara nel circuito delle produzioni, per poter attivare una nuova economia della cultura, anche nell'ambito di quella Film commission regionale che dovrà essere definita dalla Regione.

"La legge costitutiva è stata approvata - sottolinea Peschi - ora sarà mia cura informarmi per cercare di capire, concretamente, a che punto siamo. Intanto come amministrazione possiamo far partire un nostro percorso che, ad esempio, punti a portare in città un festival del cinema che si incontri e non si scontri con iniziative nazionali già presenti e di grande rilievo. L'Ifa ha già delle rilevanti collaborazioni sul territorio, con le quali potremmo fare rete per costruire qualcosa di importante".

Nei prossimi giorni la Commissione Cultura sarà ospite nella sede dell'istituto per iniziare a ragionare nei fatti sulle possibilità di un lavoro comune. Per regalare a Pescara anche la chance di trasformarsi in un grande set.