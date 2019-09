Servizio civile 2019, è online il bando in scadenza il 10 ottobre

Sono 2 le posizioni di volontariato in Servizio Civile presso le sedi del Consorzio Parsifal in provincia di Pescara. Due posti per giovani volontari tra i 18 e i 28 anni interessati ad impegnarsi per un anno in un'esperienza altamente formativa e di grande valore etico. Un passaporto per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi con un'ottica diversa agli altri.

Dall'assistenza alle persone fragili (minori, disabili, anziani, immigrati) all'educazione e promozione culturale fino alla comunicazione sociale: sono questi i settori in cui i volontari di Servizio Civile avranno modo di imparare e mettersi alla prova.

Nel territorio pescarese, il progetto Oltre l'orizzonte coinvolgerà i 2 volontari selezionati nel servizio dedicato agli interventi educativi a domicilio, curato dalla cooperativa Orizzonte.

Dalla homepage e attraverso la sezione 'Servizio civile' del portale www.consorzioparsifal.it , è possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione esclusivamente online dei moduli di domanda che dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2019 alle ore 14:00.

Sarà necessario avere uno SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di 2° livello, l'identità digitale per accedere – da PC, tablet e smartphone – a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione: l'elenco dei provider e le modalità di accesso sono consultabili all'indirizzohttps://www.spid.gov.it/richiedi-spid

Una volta ottenuto lo SPID i giovani potranno presentare la loro candidatura attraverso il portale del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale (https://domandaonline.serviziocivile.it): basta accedere con le credenziali SPID e proseguire la compilazione attraverso il form online.

È bene consultare periodicamente il portale del Consorzio Parsifal – o seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/consorzioparsifal/ - in modo da rimanere aggiornati in merito alle prove di selezione, che si terranno nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni siamo a disposizione anche allo 0775.835037 o via mail: serviziocivile@consorzioparsifal.it