Da Pescara a Torino, apre una nuova sede della Radar Consulting Italia, società di ricerca, selezione e formazione di personale qualificato e manageriale

Radar Consulting Italia, società di recruiting specializzato, dalla prima sede di Pescara moltiplica la propria presenza sulle principali città d'Italia: dopo l’apertura di Bologna dello scorso giugno, oggi è la volta di Torino.

La nuova sede torinese è in Via San Francesco D’Assisi 22, nelle adiacenze di Piazza Solferino.

"Torino per noi era un must: dovevamo esserci. Città industriale per eccellenza, nonché al centro di un territorio ricco di aziende e di brand leader nel mondo - afferma Ernesto D'Amato, CEO di Radar Consulting Italia.

"Dal 2018 abbiamo avviato un importante piano di crescita, che ci permetterà entro il 2020 di essere presenti in tutte le principali città d'Italia - continua D'Amato. Stiamo andando nella direzione opposta a quella dettata dal mercato e dalla progressiva digitalizzazione dei servizi di recruiting, e ne siamo orgogliosi. Noi infatti vogliamo essere sempre più vicini fisicamente ai nostri candidati ed alle nostre aziende clienti, incontrarli e conoscerli, comprendere a fondo le loro esigenze e prospettare loro soluzioni ad hoc.



Radar Consulting Italia è nata nel 2010 ed è specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati e manageriali. Oggi è attiva con diverse tipologie di servizi dedicati ad aziende e candidati:

I) Recruiting e Talent Acquisition, per le aziende: in particolare negli ambiti sales, digital, marketing, finance, risorse umane.

II) Orientamento, career coaching, formazione manageriale per i candidati.

Una particolare attenzione è dedicata ai giovani: attraverso la Radar Business Academy, scuola di management dedicata a neolaureati ed a profili che lavorano da meno di cinque anni, la società eroga Master innovativi, che offrono agli allievi il collegamento diretto con le migliori aziende.

“In Radar Business Academy i docenti non sono professori universitari, ma Manager provenienti dalle migliori aziende - prosegue Irene Battaglia, Cluster Coordinator Nord Italia . Inoltre la nostra didattica è basata su un modello formativo che consente agli allievi di apprendere velocemente ed in modo definitivo le competenze realmente richieste dal mondo del lavoro.

Inoltre, in qualità di Career Coach forniamo a tutti i nostri ragazzi un orientamento mirato a definire e raggiungere i loro obiettivi professionali. Diamo supporto e strumenti necessari a sviluppare le loro capacità comunicative e le soft skills oggi molto richieste in un mercato del lavoro sempre più esigente e competitivo”.



In Italia esiste indubbiamente una distanza tra mondo accademico e mondo del lavoro, che si ripercuote in modo negativo sulle possibilità occupazionali dei giovani, in particolare dei neolaureati.



"I nostri laureati in Italia - continua il CEO Ernesto D’Amato - alla fine del ciclo di studi, si accorgono di aver acquisito molte nozioni e poche abilità. I nostri Master nascono appunto per colmare questo gap, fornendo loro meno nozioni e molte abilità. L'obiettivo è quello di "sbloccarli", cioè di liberare finalmente il loro enorme potenziale, di cui in genere non sono consapevoli."

A completamento del percoso in aula, gli allievi di ciascun Master di Radar Business Academy possono optare per lo stage garantito in una delle nostre prestigiose aziende partner.



I recapiti della sede di Torino sono:



Via San Francesco d’Assisi N.22

10121 – Torino – Italy

+39 011-3997758 torino@radarconsulting.it

www.rbamaster.com / www.radarconsulting.it