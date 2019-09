Zone a traffico limitato, ora si capisce facilmente quando sono attive e quando no

Sono stati modificati i messaggi che segnalano l'apertura o la chiusura delle ZTL di Pescara.

Il messaggio che precedentemente era "Varco Attivo" o "Varco non attivo" è stato modificato in "ZTL non attiva" e "ZTL attiva".

Ora, quindi, è chiaro quando è possibile entrare e quando no e non ci potranno più essere problemi di interpretazione da parte di automobilisti e motociclisti.