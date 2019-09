Susan Komen Italia

Stamattina 13 settembre presso la Sala Corradino D’Ascanio del Palazzo della Regione Abruzzo in Pescara, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Race for The cure che si svolgerà a Pescara dal 20 al 22 settembre.

Molti i partecipanti alla conferenza tra cui il Presidente della Regione Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, consiglieri regionali e comunali, Isabella Marianacci vera anima organizzativa dell’evento ed il presidente della Komen il dott. Riccardo Masetti.

Isabella Marianacci, anche lei donna in rosa, ha fortemente voluto che la manifestazione venisse fatta a Pescara con tre giorni di salute, sport e solidarietà contro la lotta ai tumori del seno.

“abbiamo creato una squadra straordinaria”

ha detto nel suo discorso conclusivo della presentazione dell’evento e proprio una squadra straordinaria è quella che vede la partecipazione ed il contributo del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo, e il patrocinio della provincia di Pescara, della CNA Impresa Donna, dell’Università G. d’Annunzio, del CONI, del Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione sanitaria, della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, della ASL Avezzano Sulmona l’Aquila, della ASL di Teramo, della ASL di Pescara e dell’Associazione Italiana Donne Medico.

Isabela Marianacci ha voluto fare è particolare ringraziamento agli Assessorati dello sport della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara per il generoso contributo che hanno dato nell’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione.

La Komen Italia dal 2000 ad oggi ha investito più di 17 milioni di euro in oltre 850 nuovi progetti per la salute delle donne. I fondi raccolti dalla Race for the cure, nel 2018, ha sostenuto 93 progetti promossi da associazioni impegnate nella lotta ai tumori del seno in 17 regioni italiane. La carovana della prevenzione ha portato con le sue unità mobili ha già erogato 20.000 prestazioni gratuite in 14 regioni italiane.

Per i suoi 20 anni la Race for the cure in Italia festeggia e la I^ edizione in Abruzzo, l’associazione ha lavorato con centinaia di volontari. Dal 20 al 23 settembre in piazza della Rinascita (piazza salotto) tante le occasioni e i servizi a favore delle donne.

Ci saranno iniziative gratuite rivolte alle donne con consulti medici e prestazioni specialistiche; laboratori di benessere, fitness e alimentazione per la promozione di uno stile di vita sano; talk show e conferenze su temi di tutela della salute. Molti gli stand espositivi per tutti e un’area ludica attrezzata per i bambini.

Attività sportive e di fitness con tango terapia, pilates, nordic Walking, yoga, scherma terapeutica e circuito tone-up.

Nella giornata di domenica 22 settembre si potrà partecipare alla tradizionale corsa, competitiva di 5 km e amatoriale di 2 km per tutte le persone che si sono iscritte versando una quota minima di 13 euro.

Alcuni commercianti della città parteciperanno all’evento addobbando le vetrine espositive dei propri negozi