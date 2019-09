La nuova piazza del Mare potrebbe essere pronta già prima di Natale

Potrebbe essere pronta già prima di Natale la nuova piazza del Mare completamente riqualificata attraverso un progetto non solo di pregio artistico, ma di importante valenza politica e sociale.

Un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, con il presidente della Commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore, ha consentito di verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Era presente anche l'architetto Franco Summa che ha curato la progettazione artistica dell'opera che, oltre a prevedere spazi verdi evidenziati da elementi di colore dal forte impatto, sarà caratterizzata da una torre del vento collocata proprio al centro dello spazio.

Soddisfatti i cittadini che sono stati presenti al sopralluogo e che hanno garantito grande attenzione nella manutenzione dell'opera: sono già al lavoro per collaborare alla scelta delle essenze che saranno collocate nei 24 spazi verdi di tre grandezze che sono previsti nel progetto.

"Credo che la partecipazione - rileva l'assessore Albore Mascia - sia uno dei risultati più importanti ottenuti con questa opera, che peraltro fa parte di un progetto molto ampio strutturato in quattro macroelementi, che prevede la sistemazione di numerose strade della zona, come via Magellano e via Pigafetta". L'importo complessivo delle opere è di 915.000 euro finanziati con il Bando delle Periferie.