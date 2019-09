Si è svolta ieri mattina l'inaugurazione dell'ampliamento della Scuola Primaria di Manoppello Scalo. A seguire, l'apertura della Scuola dell'Infanzia di Ripacorbaria.

Predenti il Presidente della Provincia Antonio Zaffiri, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Berardino, gli insegnanti, i tecnici, le Associazioni del territorio e i genitori degli alunni.

"L'ampliamento della scuola primaria di Manoppello Scalo è argomento che si poneva da parecchi anni, mai risolto. In passato ci sono state molte proposte e progetti incompleti, ma non sono state portate avanti per mancanza di finanziamenti", afferma il Sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca.

"La nostra amministrazione si è impegnata nella risistemazione di tutti i poli scolastici ed in questo progetto ha investito, rispetto al progetto inziale, ulteriori 300.000,00€. Dico questo con profondo orgoglio, perché il problema delle scuole elementari e la relativa mensa scolastica era un problema da affrontare e risolvere".

"Abbiamo cercato di curare non solo la sicurezza, la funzionalità e la salubrità degli ambienti ma anche l'estetica, consci che far vivere i ragazzi e farli lavorare in un ambiente gradevole, pulito e dignitoso, oltre che bello e colorato, è comunque una forma indiretta di educazione al rispetto della proprietà comune ed è un abbellimento del panorama dell'intero paese. La maggior parte dei lavori si sono svolti in tempo stretti, nel periodo delle vacanze estive, con l'imperativo categorico del completamento degli stessi entro l'inizio di questo anno scolastico".

Successivamente, alle ore 9.30, si è svolta la cerimonia di apertura dell'anno scolastico della Scuola dell'Infanzia di Ripacorbaria, chiusa a causa di un allagamento.