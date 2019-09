Ha dovuto subire l'amputazione della parte inferiore della gamba destra la ragazza che ieri era sul bus uscito di strada a Spoltore.

La 17enne, rimasta incastrata tra le lamiere, era stata subito ricoverata in ospedale a Pescara e sottoposta a intervento chirurgico, durato dieci ore, fa sapere la Direzione della Asl. La ragazza, sedata farmacologicamente, è in Rianimazione.

L'incidente stradale, con una trentina di feriti, ha coinvolto un autobus della Tua, società unica trasporto pubblico abruzzese, su cui viaggiavano decine di studenti che tornavano da scuola.

Ancora da accertare le cause; in base a una prima ricostruzione, il mezzo pubblico in curva sarebbe stato urtato lateralmente da un'auto e sarebbe uscito di strada, finendo contro un albero che ha semidistrutto il veicolo, ma ha impedito che precipitasse nella scarpata sottostante. L'autista del bus, da prassi, è stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici, così come il conducente dell'auto. Si attendono i risultati.