'Race for the cure' a Pescara: venerdì s'inaugura il 'Villaggio della Salute'

Il taglio del nastro del "Villaggio della Salute" della Susan G.Komen Italia è previsto per venerdì 20 settembre, alle ore 15.00, all’ingresso del padiglione dove sarà presente lo sportello informativo sugli screening a Piazza Salotto.

Alle 15.30, in Area Conferenze al'interno del Villaggio, si svolgerà il Convegno "La prevenzione del tumore del seno: sfide attuali e prospettive future nella Regione Abruzzo".

La partenza della della gara competitiva e non competitiva di 5 km e della passeggiata di 2 km della “Race for the Cure Pescara 2019” è in programma domenica 22 settembre alle ore 10.00 da Via Nicola Fabrizi – Angolo Via Roma, con ritrovo per le personalità alle ore 9.30 vicino al palco della partenza, appositamente allestito in Via Nicola Fabrizi.