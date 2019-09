Manoppello, lavori di completamento per l'accesso al complesso di Santa Maria Arabona

"A seguito di sopralluoghi effettuati, si è constatata la necessità di procedere speditamente all'ultimazione dei lavori di sistemazione e messa in esercizio del tratto viario di collegamento con l'Abbazia S. Maria Arabona": è quanto afferma il Sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, in merito ai lavori di rifacimento della strada che conduce all'Abbazia, opera destinataria di interventi con fondi dell'Amministrazione Provinciale e sospesa dal 2014.

"Già in passato abbiamo sollecitato la messa a disposizione da parte della Provincia di Pescara della provvista necessaria per il completamento, collaudo funzionale e messa in esercizio del tratto viario e di collegamento tra la Frazione Scalo del Comune di Manoppello ed il complesso monumentale e religioso dell'Abbazia di S. Maria Arabona – prosegue il Sindaco -. Detto intervento di viabilità costituisce opera funzionale, oltre per il miglioramento della viabilità periferica, alla valorizzazione turistica del comprensorio considerando che, già ad oggi, l'Abbazia risulta essere meta di turismo nazionale ed estero".

L'attuale stato di abbandono in cui versa l'opera viaria già in massima parte realizzata, è al centro del piano di interventi sul territorio, la quale necessita di immediati e necessari interventi manutentivi al fine di evitare il protrarsi del suo ammaloramento, per effetto del degrado in cui versa lo stato dei luoghi.

"L'Amministrazione Provinciale di Pescara, pur avendo confermato la propria volontà di ultimare detto intervento, non è in grado di reperire nell'immediato le risorse finanziarie. Il Comune di Manoppello sta valutando dunque la possibilità di anticipazione della provvista finanziaria occorrente, dando esecuzione su delega dello stesso ai lavori di ultimazione, fermo restando l'impegno della Provincia a rifondere l'Ente delle anticipazioni esborsate una volta ricevute le erogazioni da parte degli Enti sovraordinati".

"Abbiamo dunque richiesto – termina il primo cittadino – un immediato incontro con il Presidente e lo staff tecnico della Provincia, al fine di verificare congiuntamente le modalità di ultimazione lavori. Questo contenzioso ormai si protrae da 20 anni. Ci auguriamo di portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile, affinché non rimanga l'ennesima opera incompiuta".

Tali lavori, la cui incidenza risulta esigua rispetto a quelli già realizzati, per un ammontare di € 750.000,00, permetterebbero la fruibilità da parte di mezzi circolanti (con specifico riferimento a bus turistici) e l'avvio della fase manutentiva e gestionale, superando tutti quei fenomeni di degrado ed ammaloramento i quali stanno anche compromettendo la qualità e funzionalità dei lavori sino ad oggi realizzati.