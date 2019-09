'In bici al lavoro', conteggio e gadget per chi sceglie il mezzo a due ruote

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con Bike to Work (in bici al lavoro), con tanti appuntamenti ed iniziative, compreso il conteggio delle biciclette.

Bike to work è un appuntamento tradizionale di FIAB in tutta Italia durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che anche quest’anno si svolge dal 16 al 22 settembre.

A Pescara una squadra di 15 “contatori”, muniti di appositi moduli, ha operato il monitoraggio del passaggio delle bici in “altrettanti caselli ciclistici” posizionali lungo le seguenti vie e piazze: Piazza Le Laudi, Rotatoria Marconi/Pindaro, Piazza Ovidio, Rotonda Tiburtina, Ponte Flaiano, Piazza Pierangeli, Ponte di Ferro, Strada Parco/Via Muzii, Via Regina Margherita, Madonnina, Piazza della Repubblica, Piazza Italia, Via Aremogna, Ponte delle Libertà, Via N. Fabrizi – Via Venezia.

Il conteggio è stato effettuato dalle 7,30 alle 9,30 di venerdì 20 settembre, con l’obiettivo di intercettare coloro che vanno al lavoro o a scuola o a fare la spesa o altro. Per l’occasione distribuiti fino, ad esaurimento, gadget per premiare coloro passati.