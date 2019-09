Le imprenditrici protagoniste di “Race for the cure”

Tutta la CNA ABRUZZO è stata mobilitata per la "3 giorni di salute, sport e solidarietà" in programma a Pescara. L’evento è stato organizzato dalla Susan Komen Italia, e rappresenta uno dei più grandi appuntamenti per la lotta ai tumori al seno che si tiene in Italia e nel Mondo.

Stamattina 20 settembre, presso la CNA di Pescara la conferenza stampa di presentazione di tutto l’evento Komen e dell’impegno e partecipazione della CNA Impresa Donna Abruzzo.

Presenti in conferenza per la CNA Impresa Donna, la Presidente Luciana Ferrone per il direttivo Letizia Scastiglia e la pittrice Cinzia Napoleone, per la Confcommercio la vice Presidente di Terziario Donna, Vincenzina De Sanctis; per la Confesercenti la Presidente di Imprenditoria femminile Marina Dolci.

Letizia Scastiglia ha parlando anche della forza e capacità che le donne della CNA hanno avuto per organizzare l’evento e delle diverse iniziative che animeranno il fine settimana.

Le rappresentanti delle due associazioni di commercianti hanno presentato l’iniziativa le “vetrine in rosa” per le quali gli esercenti dei negozi interessati hanno addobbato le vetrine con le T shirt della Race Cure e con altri oggetti e palloncini rosa.

La CNA Impresa Donna Abruzzo ha organizzato un evento dibattito “L’impresa della vita” che si terrà sabato pomeriggio nel villaggio di piazza della Rinascita con inizio alle 16,30, alla presenza di alcuni dei maggiori esperti italiani di lotta del tumore al seno e di una grande squadra che vedrà partecipare tutti il mondo CNA. Domenica mattina si continuerà con la passeggiata e la gara sportiva, insieme a tante persone che vorranno partecipare, per dimostrare la loro presenza e vicinanza a chi soffre in prima persona o è vicino alla sofferenza degli altri.

La pittrice Cinzia Napoleone ha voluto produrre un quadro che rappresenta una donna che riesce a vivere con la sua forza e femminilità la malattia confermando il suo essere donna.

Il quadro sarà portato a Matera in occasione della riunione della Presidenza Nazionale della CNA Impresa Donna.

La Komen Italia ha organizzato il villaggio della salute in piazza della Rinascita già del 20 settembre e fino al 22 settembre.

La manifestazione è stata fortemente voluta da Isabella Marianacci anche lei donna in rosa che con forza e determinazione ha voluto far conoscere la città di Pescara e la Komen che, si ricorda, è un’associazione benefica che raccoglie i fondi da devolvere a progetti presentati nell’ambito dello stesso territorio.